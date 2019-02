Jeden dritten Tag knallt es auf einem Bahnübergang

Unaufhaltsam rollt die Gefahr heran. Doch der schwarze Kombi, eingeschlossen zwischen zwei Barrieren, macht keinen Wank. Stattdessen steigt die Lenkerin auf den Gleisen aus und fleht nach Hilfe. Ein Passant eilt heran und will den Wagen noch aus dem Weg fahren. Doch es ist zu spät: Mit voller Wucht rast eine S-Bahn in den Škoda und rammt das Auto in einen massiven Masten.

Die Szene, gefilmt von einer Augenzeugin in Uster ZH, machte vor einem Monat Schlagzeilen. Verschiedene Polizeikorps mahnten zur Vorsicht. Denn schon kurz zuvor war es im benachbarten Wetzikon ZH zur Kollision auf einem Bahnübergang gekommen. Tage später krachte in Davos GR eine Lok der Rhätischen Bahn in ein Auto – einer von vier Unfällen auf Schienen am diesjährigen WEF.

Eine ausserordentliche Häufung? Nein. Dies zeigt die nationale Ereignisdatenbank vom Bundesamt für Verkehr (BAV). Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhielt die SonntagsZeitung Einsicht in den Datensatz, der von 2010 bis in den Januar 2019 reicht. Insgesamt sind 1539 Vorfälle an Bahnübergängen registriert, im Durchschnitt 170 pro Jahr. Sie verursachten einen Sachschaden von fast 37 Millionen Franken. 253 Personen haben sich leicht, 94 schwer verletzt. Und 67 Menschen verloren auf Bahnübergängen ihr Leben. Trotz einer jahrelangen Offensive für mehr Sicherheit durch den Bund.

Über zweihundert Übergänge entsprechen nicht den Normen

2004 startete der damalige Verkehrsminister Moritz Leuenberger das schweizweite Sanierungsprogramm. Innert zehn Jahren sollten die über 4500 Bahnübergänge geprüft und bei Bedarf gesichert werden. Laut BAV sank dadurch die Zahl der Opfer in den letzten Jahren. «Die Schweiz steht im internationalen Vergleich inzwischen sehr gut da», sagt Sprecher Andreas Windlinger. «Aber natürlich ist jeder Unfall einer zu viel.»

Abgeschlossen ist das Grossprojekt bis heute nicht. Ende 2017 entsprachen 230 Übergänge noch nicht den gesetzlichen Vorgaben, wie die Inventarliste des Bundes zeigt. Vor allem bei den Appenzeller Bahnen gibt es Nachholbedarf. Diese sind in der Ostschweiz für 363 Bahnübergänge zuständig. «Bei 80 von ihnen sind noch Massnahmen nötig», sagt Sprecherin Sabrina Huber. Als Grund nennt sie unter anderem Einsprachen aus der Bevölkerung, welche Sanierungen verzögerten.

«Nützt nichts, wenn sich die Leute nicht an Regeln halten»

Gleich klingt es bei Aare Seeland mobil. Auf deren Streckennetz gab es 170 Ereignisse auf Bahnübergängen. Ein Spitzenwert, nicht einmal die SBB verzeichneten so viele Unfälle. «Viele Anwohner wehrten sich, um zu verhindern, dass bisher ungesicherte Übergänge plötzlich Schranken mit Wartezeiten haben», sagt Direktor Fredy Miller. Mittlerweile investierte man rund 25 Millionen Franken in entsprechende Projekte. Dadurch habe sich die Zahl der Personenunfälle verringert. «Aber auch die beste Anlage nützt nichts, wenn sich die Leute nicht an die Regeln halten», sagt Miller.

Die Daten des BAV zeigen in aller Deutlichkeit: Wenn es an einem Bahnübergang knallt, dann praktisch immer, weil sich Autofahrer oder Fussgänger nicht an die Regeln halten. In über 90 Prozent aller registrierten Fälle ist als Ursache vermerkt: «Fehlhandlung gegen Vorschriften oder Signale des Strassenverkehrs.»

Dies zeigt sich auch auf den knapp zwei Kilometern zwischen dem Bahnhof Dietikon ZH und der Haltestelle Stoffelbach. Auf keinem anderen Abschnitt gab es seit 2010 mehr Zwischenfälle. Über 70-mal kollidierte die Strassenbahn mit Autos, Lastwagen, Velofahrern oder Fussgängern. Ein bevorstehendes Bauprojekt soll das Gefahrenpotenzial künftig minimieren. «Es ist richtig, dass wir leider auf diesem Abschnitt etliche Zwischenfälle verzeichnen müssen. Diese sind jedoch immer auf Nichteinhaltung der gesetzlichen Verkehrsregeln und auf Unachtsamkeiten zurückzuführen», sagt Erwin Rosenast von der Aargau Verkehr AG. Unter anderem lasse sich als Ursache «die zunehmende Benutzung von Handys und Kopfhörern im öffentlichen Bereich nicht von der Hand weisen».

Unklar, ob es eine Strafe geben wird

Auch laut St. Galler Kantonspolizei sind die Verkehrsteilnehmer zunehmend mit Unterhaltungselektronik beschäftigt statt mit der Strasse. «Die meisten Autos haben ein Navi, einen Bordcomputer, man kann Radio hören, das iPad anschliessen. All das lenkt ab», sagt Sprecher Hanspeter Krüsi. Obwohl der Verkehr immer dichter und gehetzter sei, fehle vielen schlicht der Respekt. «Lastwagenfahrer essen Pizza am Steuer, legen ihre Füsse aufs Armaturenbrett. Fussgänger führen belastende Gespräche am Handy und merken dann kaum, dass sie gerade über die Schienen laufen.»

Es drohen Konsequenzen. «Soweit wir ein Fehlverhalten im Bereich von Bahnübergängen feststellen, muss dieses wegen des grossen Gefährdungspotenzials geahndet werden», sagt Rebecca ­Tilen von der Kantonspolizei Zürich. Wer ein Rotlicht überfahre, bekomme eine Busse von 250 Franken. Verursache ein Autofahrer einen Verkehrsunfall, bei dem jemand verletzt wird oder gar stirbt, erfolge eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung. Zudem müsse die Person mit einer Anzeige wegen Störung des öffentlichen Verkehrs rechnen.

Ob die Fahrer aus Uster und Davos bestraft werden, ist offen. «Eigentlich sind diese Übergänge gut gesichert mit Barrieren und Warnsignalen», sagt Christoph Kupper, Bereichsleiter Bahnen und Schiffe bei der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle. Nach den Ereignissen habe man sich entschieden, das Bundesamt für Strassen zu kontaktieren. «Wir wollen nun zusammensitzen und schauen, wie man Autofahrer und Fussgänger besser schulen kann. Es bringt nichts, wenn alle Übergänge saniert sind, aber die Leute sich nicht an die Regeln halten.»

Dieser Artikel erschien erstmals am 17. Februar 2019 in der SonntagsZeitung. (SonntagsZeitung)