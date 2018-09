Im Tal der Erbkrankheit

Wer mit dem Postauto auf der kurvigen Strasse über den Ofenpass ins Val Müstair eintaucht und an der Haltestelle Furom kurz vor Santa Maria aussteigt, wähnt sich in einer heilen Welt. Von hier aus geht eine kaum befahrene Strasse sanft bergan zum Weiler Craistas. Am Wegrand zieren weisse Schafgarben die saftigen Alpwiesen. Die Grillen zirpen um die Wette. Ein prächtiger Schmetterling, ein Schwalbenschwanz, schaukelt auf einer roten Kleeblüte.

Doch das Idyll trügt – über dem Tal liegt ein Fluch. Eine schwere Erbkrankheit, die Huntington-Krankheit, betrifft eine weit verzweigte Familie, die seit über hundert Jahren im Val Müstair lebt. Wer das Leiden erbt, das langsam das Gehirn zerstört, wird in der Regel im Alter zwischen 30 und 40 Jahren erste Symptome zeigen.

Zunächst unbemerkt können die Betroffenen sich nicht mehr gut organisieren und verlieren kognitive Fähigkeiten, dann verlernen sie, die Muskeln in Gesicht, Händen, Armen und Beinen kontrolliert zu bewegen. Im Endstadium sind sie völlig hilflos. Die Huntington-Krankheit wurde früher auch Veitstanz genannt, weil die Betroffenen ihre Bewegungen wie bei einem wahnhaften Tanz nicht mehr steuern können.

Jacuan Lamprecht zum Beispiel konnte beim Sitzen den Oberkörper nicht mehr gerade halten. Er schaukelte vor und zurück oder zuckte ungewollt mit den Gliedmassen. Im Alter von 60 Jahren verlor er die Sprache. Er richtete kein Wort mehr an seine Frau Luisa oder an seine fünf Kinder.

Reto Lamprecht, sein Enkel, hat von klein auf mitbekommen, wie es dem Grossvater immer schlechter ging. Heute lebt Lamprecht mit seiner eigenen Familie in Craistas auf 1877 Metern Höhe, und zwar in vierter Generation im Elternhaus. Die jungen Lamprechts sind leicht zu finden, ihnen gehört der Biohof mit den 20 Rindern.

Die Eltern der ersten Freundin hatten Angst

Vor dem hellgelben Wohnhaus gegenüber des Stalls steht ordentlich nebeneinander aufgereiht ein Fuhrpark aus Traktoren, Anhängern – und Sportwagen. Die Gefährte sind aus Plastik, die Pedalen für Bubenfüsse gut erreichbar, auch ein Zwillingskinderwagen parkiert vor der Tür. Nur in diesem Haus des Weilers leben Kinder, dafür gleich fünf: zwei Mädchen, drei Buben.

Reto Lamprecht begrüsst die Besucherin herzlich – bietet sofort das Du an – und führt sie auf die Terrasse mit herrlichem Blick auf das Ortlermassiv. Die beiden Töchter, die Retos Partnerin Carmen mit in die Familie gebracht hat, sind in der Schule. Die einjährigen Zwillinge halten Mittagsschlaf.

Die Lamprechts gehen offen mit der Krankheit um, an die sie Angehörige und Vorfahren verloren haben. Reto Lamprecht hat sofort in das Gespräch eingewilligt. «Ich möchte, dass die Huntington-Krankheit bekannter wird», sagt der 34-Jährige. Er meint damit sein Umfeld, Aussenstehende, aber auch Wissenschaftler. «Damit es einmal eine Therapie geben wird.» Bisher ist die Krankheit nicht aufzuhalten, nicht zu heilen. Aber erstmals werden derzeit Wirkstoffe getestet, welche die Ursache der Krankheit beheben sollen.

Fast auf gleicher Höhe mit der Terrasse der Lamprechts zieht ein Adler auf der anderen Talseite seine Kreise, bevor er am Horizont verschwindet.

«Erst konnte mein Grossvater nicht mehr laufen, dann nicht mehr richtig schlucken.»Reto Lamprecht

Reto ist früher im Tal auf viel Unwissen gestossen. Als er mit seiner ersten Freundin ausging, befürchteten deren Eltern, er könne die Krankheit «beim Liebemachen» auf sie übertragen. Die Huntington-Krankheit ist aber keine Infektionskrankheit, sondern wird durch ein defektes Gen an die Nachkommen weitergegeben. Kinder von einem betroffenen Elternteil haben ein 50-prozentiges Risiko, das Leiden zu bekommen.

Beim Grossvater zeigten sich erste Symptome der Huntington-Krankheit kurz nach Retos Geburt. Als Schulbub beobachtete er: «Erst konnte mein Grossvater nicht mehr laufen, dann nicht mehr richtig schlucken», sagt Reto. «Beim Essen geschah manchmal, dass er über den Tisch speuzte.» Reto ging nach der Schule regelmässig zu den Grosseltern. Sie lebten inzwischen im Tal in Santa Maria. Die Grossmutter konnte den Hof in Craistas nicht mehr alleine bewirtschaften, den Retos Vater Rico auf Bio umstellte und nun zusammen mit seinem ältesten Sohn führt. Im linken Ohr trägt Reto einen Stecker mit einer silbernen Kuh.

Jugendliche wollen wissen, ob sie die Krankheit haben

Für den Enkel war die Krankheit «normal» – und weit weg. «Dass die Huntington-Krankheit mich auch einmal betreffen könnte, darüber machte ich mir als Jugendlicher keine Gedanken», sagt Reto. Auch nicht als das Leiden die nächste Generation befiel.

Als der Grossvater im Jahr 2000 starb, war sein Sohn, Retos Onkel, bereits erkrankt, mit Anfang dreissig. Die Grossmutter, die den Ehemann mehr als 15 Jahre lang gepflegt hatte und die auch ihre Schwiegermutter an der Krankheit hatte sterben sehen, kümmerte sich nun um den Sohn.

Reto ging nach seiner Ausbildung zum Landwirt auf Reisen nach Australien, in die USA, nach Kanada, Mexiko, Südamerika. Ein bisschen auch deshalb, weil er nicht wusste, ob ihm das auch Jahre später noch möglich wäre. Zwischendrin half er auf dem elterlichen Hof mit und legte schliesslich die Meisterprüfung ab.

«Für die Umgebung ist die Krankheit schwer zu ertragen.»Theodor von Fellenberg, Arzt

Theodor von Fellenberg ist zuständig für die Huntington-Patienten im Tal. Der Chefarzt arbeitet seit 17 Jahren im Gesundheitszentrum Val Müstair in Santa Maria und hat seitdem «sieben bis acht» Betroffene und ihre Angehörigen während der gesamten Leidenszeit betreut.

«Für die Umgebung ist die Krankheit schwer zu ertragen», sagt von Fellenberg. «Die Patienten verändern sich auch psychisch. Zum Teil werden sie aggressiv, vernachlässigen sich oder greifen zu Alkohol und Zigaretten.» Von Fellenberg bietet eine genetische Beratung an. Seit 1993 können Ärzte die Krankheit mithilfe eines Gentests diagnostizieren – auch schon bevor sie ausbricht.

«Derzeit leben zwei Patienten im Tal, bei denen die Krankheit bereits weit fortgeschritten ist», sagt von Fellenberg. Die Patienten sind keine engen Verwandten von Reto Lamprecht. Sein Onkel ist gestorben, und die eine Tante, die ebenfalls erkrankte, mit etwa 40 Jahren, wohnt in der Nähe von Chur.

«Einer der beiden Kranken im Tal hat den Test gemacht und wusste mit 30, dass er die Huntington-Krankheit hat», sagt von Fellenberg. «Damit war sein Leben fertig», fügt der Arzt an. «Solch ein Testergebnis ist häufig eine persönliche Katastrophe.»

Von Fellenberg hat beobachtet, dass Jugendliche aus der betroffenen Familie meist wissen wollen, ob sie das Krankheitsgen tragen. «Aber sie sind noch zu jung», sagt der Experte. Er rät in solchen Fällen stets vom Test ab. «Wenn sie dann später über eigene Kinder nachdenken, zögern viele, sich testen zu lassen.»

Eigenes Testergebnis würde auch Angehörige betreffen

Reto Lamprecht hat keinen Gentest gemacht. Er hat aber offen und früh mit Partnerin Carmen über die Erbkrankheit in seiner Familie gesprochen. «Für mich war das nicht so ein grosses Thema», sagt die 32-Jährige und stellt die Schale mit der Schoggi zur Seite.

Der fast dreijährige Niculin hat auf seinen Mittagsschlaf verzichtet und die Gelegenheit genutzt, etwas Naschzeug zu stibitzen, während sich die Erwachsenen auf der Terrasse unterhalten. Auch ein vorgeburtlicher Schwangerschaftstest oder gar eine Präimplantationsdiagnostik standen nicht zur Debatte. «Wenn wir einen Test machen und der positiv ausfällt, so wäre auch klar, dass mein Schwiegervater die Erbkrankheit hat», sagt Carmen.

Die jungen Lamprechts sehen die Eltern regelmässig, die nur wenige Kilometer entfernt in Pütschai Josom ein 900 Jahre altes Bauernhaus bezogen haben. Sie vermieten Ferienzimmer und vermarkten das Biofleisch direkt. Carmen, die zuvor lange in Winterthur gelebt hat, hatte dort ihre Ferien verbracht und Reto kennen gelernt.

Rico, der Vater, hatte Reto und seinen drei Geschwistern angeboten, den Gentest zu machen. Doch sie lehnten ab. Es ändere ja nichts. Reto ist ein positiv denkender Mensch und strahlt Zuversicht aus: «Tief in mir drin habe ich ein gutes Gefühl, dass ich das Krankheitsgen nicht trage», sagt er und fügt an: «Vielleicht ist es egoistisch, aber ich wollte immer Kinder haben.» Schliesslich sei er ja auch froh, dass es ihn gibt. «Ich würde meinen Eltern nie einen Vorwurf machen, auch wenn ich die Krankheit hätte», sagt er.

Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass Reto verschont geblieben ist, denn sein 52-jähriger Vater ist gesund. In diesem Alter war bei dessen zwei betroffenen Geschwistern die Huntington-Krankheit längst ausgebrochen.

Inzwischen ist einer der Zwillinge aufgewacht. Die Mutter trägt den rotbackigen Jon nach draussen. Er sei der kräftigere der beiden Kleinen, «unser Mastmuni», lacht Reto. Der Landwirt verabschiedet sich von der Besucherin, setzt die beiden Söhne in den Traktor – einen richtigen – und fährt mit ihnen zum Heuen.

(SonntagsZeitung)