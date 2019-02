Frau Holle treibt einen Hirsch durchs Dorf

Sein Anblick ist atemberaubend: Stolz und furchtlos steht Joseph mitten auf der Strasse. So nennen Einwohner des Engadiner Dörfchens La Punt den stattlichen Hirsch, der seit Wochen nachts regelmässig um ihre Häuser streicht. Auf der Suche nach Nahrung gräbt er mit seinen Hörnern geräuschvoll im Schnee und äst längs der Hauswände das freiliegende Gras ab. Denn: In den Berggebieten machen die überdurchschnittlichen Schneemengen den Wildtieren das Leben schwer. Statt auf Futtersuche durch tief verschneite Wiesen zu stapfen, bewegen sie sich auf den geräumten Strassen und Geleisen. Dabei kommen sie den Menschen immer wieder gefährlich nahe.

So verzeichnet etwa die Rhätische Bahn (RhB) seit Jahresbeginn 133 Unfälle mit Wildtieren – zehn mehr als in derselben Zeitspanne des Winters 2018, der sehr schneereich war. Im gesamten Jahr 2018 ereigneten sich auf den Gleisen der RhB 304 Vorfälle, bei denen wilde Tiere involviert waren – und damit bedeutend mehr als in den beiden Jahren zuvor (2017: 196, 2016: 170).

Wie die Wildhüter erfahren, was die Lokführer sehen

«Unser Lokpersonal ist darauf sensibilisiert», sagt RhB-Sprecherin Yvonne Dünser. Es kenne die Wildwechsel und die Orte, an denen Tiere an oder auf den Gleisen auftauchen könnten. «Die Lokführer halten dort erhöhte Bremsbereitschaft.» Fänden sich an einer ­Stelle über einen längeren Zeitraum regelmässig Tiere ein, würden dort tiefere Geschwindigkeiten angeordnet. Trotzdem komme es vor, dass ein Zug nicht rechtzeitig bremsen könne. Dann meldet der Lokführer der Betriebsüberwachung den Vorfall mitsamt Koordinaten, die wiederum die Wildhut informiert. «Darüber hinaus melden die Lokführer grosse Ansammlungen von Tieren in Gleisnähe, damit ihre Kollegen davor gewarnt werden können.»

Zum Schutz der Wildtiere hat der Kanton Graubünden sogenannte Lenkungsmassnahmen eingeführt: Hirsch Joseph im Tiefschnee. Bild: Stefan Schmucki

Aber auch auf den Strassen kommt es dieser Tage zu prekären Situationen mit Wildtieren. Wie am frühen Dienstagmorgen zwischen Trin und Flims, wo ein junger Wolf von einem Auto erfasst und getötet worden ist. Die Kantonspolizei Graubünden hat seit Jahresbeginn Meldungen von 163 Verkehrsunfällen erhalten, bei denen wilde Tiere involviert waren. Das sind vier mehr als in der Vorjahresperiode. «Nach den heftigen Schneefällen haben wir in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei an verschiedenen Orten Massnahmen ergriffen», sagt Polizeisprecher Markus Walser. An diversen neuralgischen Stellen machen die Ordnungshüter die Autofahrer auf die starken Wildwechsel aufmerksam – durch Warnschilder, Blinklichter oder Temporeduktionen. Etwa auf einem Abschnitt der Hauptstrasse zwischen Maienfeld und Landquart, wo die Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 km/h reduziert worden ist.

Laut Adrian Arquint, Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden, ist es gerade jetzt ­besonders wichtig, jede Störung von Wildtieren zu vermeiden. Deshalb hat der Kanton in Zusammenarbeit mit ­Jägern und Gemeinden Massnahmen ergriffen: Er hat an verschiedenen Orten zusätzliche Wildruhezonen eingerichtet und Leinenpflicht für Hunde sowie Wegsperren erlassen. «Es geht darum, den Hirschen und Rehen die existenzielle Ruhe zu verschaffen.»

Heu und gefällte Bäume sollen das Wild fernhalten

Weil sich Wildtiere an verschiedenen Orten in den Regionen von Davos, Klosters, aber jüngst auch im Innerschanfigg in Siedlungsnähe, auf Strassen und Bahngleisen aufhalten und laut Arquint «somit sich selber, aber auch Dritte in Gefahr bringen», haben die Verantwortlichen reagiert: Sie haben einzelne Bäume gefällt und in besonderen Fällen Heu ausgelegt. «Dabei geht es nicht etwa darum, fehlende Nahrung zu ersetzen.» Ziel sei es vielmehr, die Tiere von den Siedlungen fernzuhalten, wo sie Nahrung suchen. Die sogenannten Lenkungsmassnahmen sollen sie in ihrem Lebensraum ausserhalb der Gefahren­zone halten.

Grundsätzlich gehe es dem Wild trotz der grossen Schneemengen besser als etwa im vergangenen Winter, sagt Adrian Arquint. Die Dürre im letzten Sommer habe den Tieren zwar zu schaffen gemacht, doch im Unterschied zum Vorjahr seien sie nach einem für sie «optimalen Herbst» mit reichlichem Futterangebot in guter Kondition in den Winter gestartet. «Entscheidend für ihr Überleben ist nun, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen und auf ­diese Weise mit sehr wenig Futter auskommen können.»

Das wünschen die La Punter auch ihrem Joseph. «Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr», sagt einer von ihnen.

(SonntagsZeitung)