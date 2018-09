Es wird ein grandioser Herbst

In Mailand präsentiert die italienische Design-Zunft noch bis morgen die Kollektionen für Frühling/Sommer 2019, und eigentlich würde einem der Sinn fast mehr nach diesen stehen, so warm, wie der September bis jetzt war. Weshalb man auch gar nicht recht in Stimmung kam, sich in den bereits seit Wochen mit Mänteln und dicken Pullovern bestückten Geschäften nach der neuen Herbst-Garderobe umzusehen. Das ist zwar verständlich, aber sünd und schad, denn das Angebot ist so umwerfend wie seit langem nicht mehr.

Die Mode besinnt sich gerade darauf, dass sie doch eigentlich Spass machen sollte, sie hat genug von der Strenge, dem fast schon Mönchischen, das sie mit dem Minimalismus lange und ja doch auch ein wenig gar humorfrei zelebrierte. Ebenso abgehakt hat sie das Extrem auf der anderen Seite: das Enge, Knappe, Kurze. Die Silhouette wird weicher, sanfter, körperumspielender und vermittelt damit auch eine herrliche Lockerheit und Entspanntheit.

Lebensbejahend, beinahe schon lebenshungrig

Reserviertheit ist daher nicht mehr gefragt, vielmehr wird es wild und alles miteinander kombiniert, so begeistert wie unerschrocken: Karos mit Schlangenprint und Neonfarben (unbedingt in ein Stück investieren, es wird an trüben Wintertagen für die nötige Portion Wärme von innen heraus sorgen) mit Leoparden-Muster – uni und erst recht Schwarz haben gerade Pause. Prints sind überall, und wer nicht in Neues investieren mag, greift einfach zum geblümten Sommerkleid, zieht einen Rollkragenpullover drunter (der feiert ein fulminantes Comeback) und kombiniert dazu Wander- oder Turnschuhe. Das kommt ja noch hinzu: Alles ist überaus tragbar, nur schon wegen der Schuhe, die nahezu alle flach und durchaus, nun, rustikal sind.

Denn so verspielt und lebensbejahend, ja, beinahe schon lebenshungrig, und gut gelaunt das wirkt, es geht auch um Bodenhaftung. Die Mode scheint die Frauen lieber zu mögen als in vergangenen Saisons – jedenfalls werden sie nicht mehr in weibliche Klischees verwandelt, sondern bekommen einen bunten Strauss an Möglichkeiten geboten, aus dem sie auswählen können, wer sie sein wollen im Leben.

(SonntagsZeitung)