Ein schlechter Schnitt

Nun sucht Heidi Klum am Fernsehen also wieder das nächste Topmodel, und obwohl sich die Sendung längst totgelaufen hat – eine Folge bleibt ein Highlight: jene mit den Coiffeusen. Da gibt es Drama und Fremdschämen, denn fast immer heulen und toben die jungen Models, wenn sie auch nur ein paar Zentimeter ihrer Haarpracht opfern müssen. Da ist aber auch Mitgefühl. Denn wir wissen alle: Haare sind mehr als nur Haare. Eine schlechte Frisur ist wie ein unpassender Pulli, den man schlimmstenfalls monatelang tragen muss. Ein guter Schnitt hingegen kann einen in eine optimierte Version seiner selbst verwandeln. Und das ist gerade ziemlich wichtig in der so sehr aufs Äussere fixierten Welt.

Die Branche jedenfalls boomt, schweizweit werden jährlich fast 200 neue Geschäfte eröffnet, hier billig mit 25-Franken-Haarschnitten, dort High End mit Spezialisten, die sich einzig ums Föhnen kümmern. Der Coiffeurberuf müsste eigentlich ein so hohes Ansehen geniessen wie nie zuvor. Nicht aber beim kleinen Jungen, der sich bei Melanie Perez die Haare schneiden liess. «Coiffeuse wird man nur, wenn man in der Schule versagt hat», erklärte er ihr ganz ungeniert. Oder anders gesagt: Coiffeusen sind doof.

Vielseitiger und kreativer Beruf

Für manche Erwachsene ist es offenbar nur eine Frage von wie doof tatsächlich. «Ich fühle mich von meinen Kunden wirklich sehr geschätzt», sagt Perez. «Es kommt aber vor, dass manche, meist sind es Männer, versuchen, mit irgendwelchen Testfragen abzuchecken, wie viel ich im Kopf habe.» Mit ihren erst 26 Jahren leitet sie im glarnerischen Mitlödi bereits einen Coiffeursalon mit sechs Angestellten, drei davon Lernende.

Hätte sich ihre Mutter damals durchgesetzt, sässe sie heute mit einem KV-Diplom in einem Büro. «Meine Mutter fand, als Sekschülerin wird man doch nicht Coiffeuse. Sie machte sich Sorgen, dass ich unterfordert sein würde.» Dabei gehe es um viel mehr als nur ums Haareschneiden, der Beruf sei vielseitig, kreativ und anspruchsvoll. «Wir müssen uns schon etwas überlegen, nur schon wegen der Chemikalien, mit denen wir arbeiten. Da können wir uns keine Fehler leisten.»

Eltern sind nicht immer gute Ratgeber

Die Geringschätzung, die chauvinistischen Sprüche mancher Kunden – man könnte sie ignorieren. Aber es ist mehr als das: Sie verursachen direkt oder indirekt Probleme, die der Branchenverband Coiffuresuisse anpacken will. In den kommenden Wochen beginnt eine Kommission, die Ausbildung zu überprüfen und allenfalls zu modifizieren, so wie es das Gesetz alle fünf Jahre verlangt. Ein wichtiges Traktandum auf der Liste: das negative Image.

Zwar ist der Coiffeurberuf zumindest auf dem Papier gefragt, vor allem bei den Schülerinnen: Je nach Statistik befindet er sich auf Rang 6 bis 8 auf der Beliebtheitsskala. Bei den Schülern kommt er in den Top 35 nicht vor, aber immerhin: Auf acht bis neun junge Frauen kommen in der Ausbildung ein bis zwei Männer. Aber die Nachfrage sinkt. «Wir haben immer mehr Mühe, geeignete und vor allem engagierte Lernende zu finden», sagt Janina Schmid*, Geschäftsführerin bei einer Schweizer Coiffeurkette. Über 830 Lehrstellen fürs 2019 sind momentan noch unbesetzt. «Das liegt auch daran, dass der Beruf als minderwertig betrachtet wird.» Nicht zuletzt von den Eltern der Jugendlichen.

Hätte sich ihre Mutter ­durchgesetzt, sässe sie jetzt in einen Büro: Melanie Perez, 26, leitet in Mitlödi GL einen Salon mit sechs Angestellten. Foto: Samuel Trümpy

Da sind jene, die meinen, ihre Tochter sei viel zu schade fürs Haareschneiden, wodurch sich motivierte Kandidatinnen gar nicht erst bewerben. «Dass begleitend die Berufsmatura möglich wäre, die weitere Türen öffnen würde, ist Eltern oft nicht bewusst», sagt Beatrice Lötscher, die an der Berufsschule in Aarau unterrichtet. «Viele meinen, es gehe nur ums Haare­föhnen oder Spitzenschneiden.» Aber die Ausbildung fordert einiges: Chemie, Biologie und Ökologie sind genauso Teil des Lehrplans wie der Umgang mit Konflikten oder Verkaufsgespräche.

Da sind aber auch die anderen Eltern, die Verzweifelten, deren Tochter kurz vor Ende der Schulzeit noch immer keine Ahnung hat, was aus ihr werden soll. Geh doch schnuppern, drängen sie, egal was, wieso nicht Coiffeuse? Das sollte wohl auch für die unmotivierte Tochter zu schaffen sein, sie beschäftigt sich ja sowieso dauernd mit Instagram, Youtube und ihren Haaren.

Dienstleistungsberufe haben es bei Jugendlichen schwer

Die Gefahr, dass diese Tochter früher oder später ihre Lehre hinschmeisst, ist gross. Und das tun überraschend viele: Nirgends ist die Lehrabbruchquote so hoch wie im Geschäft mit den Haaren. Von total 1098 angehenden Coiffeusen, die 2013 ihre Lehre begannen, hielten 425 nicht durch. Das sind 36 Prozent – mehr als ein Drittel. In Wahrheit seien die Zahlen jedoch nicht so dramatisch, versichert Damien Ojetti, Präsident von Coiffure­suisse, denn es seien auch jene erfasst, die einzig den Lehrbetrieb wechselten, etwa weil es Knatsch mit der Chefin oder den Kolleginnen gegeben habe.

Mit schlechtem Teamklima lassen sich jedoch bei weitem nicht alle Abbrüche erklären. «Viele Jugendliche unterschätzen, wie anstrengend der Beruf ist«, sagt Janina Schmid. 43 Stunden pro Woche, meist stehend, die Oberarme immer oben, das schlägt irgendwann auf den Nacken, den Rücken, die Hüfte, die Füsse. Ein bis zwei Kunden pro Stunde, unentschlossene, experimentierfreudige; Maurer, Richter, Psychologin, geistig Behinderte, 85-jährige Seniorin. Immer ganz nah dran, näher als in den meisten anderen Berufen – menschlich, aber auch körperlich. Verständlich, dass das manch Jugendlichen überfordert.

Zu Hause zu verwöhnt?

Melanie Perez sieht noch eine weitere mögliche Ursache für die hohe Abbruchquote: «Viele Jugendliche sind es heutzutage nicht mehr gewohnt zu dienen.» Das spüren auch andere Dienstleistungsberufe. Den Kunden den Mantel abnehmen und ihnen ein paar Magazine bringen, nasse Frotteetücher durch trockene ersetzen, die abgeschnittenen Haarspitzen zusammenwischen – nicht unbedingt das, was dem Nachwuchs mit Heidi Klums coolen Coiffeusen vor Augen so vorschwebt. Diese Aufgaben gehörten halt zum Beruf dazu, sagt Melanie Perez. Da mache es Sinn, sich gleich von Anfang an daran zu gewöhnen.

Janina Schmid erlebt das ähnlich. «Viele haben eine stark überhöhte Meinung von sich und ihren Fähigkeiten und können schlecht mit Kritik umgehen.» Sie würden daheim zu sehr verwöhnt, hätten zu wenig gelernt, Verantwortung zu übernehmen, Probleme selbstständig zu lösen, auf die Zähne zu beissen. Schon gar nicht für diesen Lohn: 400 Franken sind es im ersten Lehrjahr, 500 im zweiten und 600 im dritten – über die drei Lehrjahre gerechnet verdienen nur die Keramiker weniger. Bäcker kommen im 3. Lehrjahr auf 1100 Franken, KV-Lernende auf 1480.

Ein guter Lohn ist möglich – mit viel Einsatz und Goodwill

Nach der Lehre sieht der GAV als Mindestlohn 3800 Franken vor. «Wenn man sich einen treuen Kundenstamm erarbeitet, kann man bald deutlich mehr verdienen, da liegen auch 6000 Franken netto drin, sofern einen der Geschäftsführer mit einem Leistungslohn am Gewinn beteiligt», versichert Melanie Perez. Aber es sei halt in den Köpfen verankert, dass man als Coiffeuse schlecht verdiene. Das nächste Klischee also.

Janina Schmid bestätigt das. «Ein guter Lohn ist tatsächlich möglich, aber dafür muss man Einsatz zeigen.» Etwas, das sie bei den Lernenden gelegentlich vermisst. Mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung haben aber auch Lehrbetriebe anderer Berufe zu kämpfen. Genau wie mit der zunehmenden Unfähigkeit der Jugendlichen, mündlich zu kommunizieren – was im Coiffeurbetrieb jedoch essenziell ist: «Es ist gar nicht so einfach, Lernende zu finden, die sich anständig mit der Kundschaft unterhalten zu können», sagt Melanie Perez. Die Jugend sei es halt gewohnt, hauptsächlich schriftlich zu kommunizieren, mit dem Handy oder Computer, und in der Mittagspause gebe es eine Netflix­-Serie zum Sandwich statt des Austauschs mit den Kolleginnen.

«Viele sind sich gar nicht bewusst, was bei den Kunden angebracht ist», ergänzt Janina Schmid. Ausdrücke wie «ey», «geil», «scheissegal» oder dergleichen hätten im Geschäft nichts verloren. Genau diesen Jugendslang versucht Beatrice Lötscher den Lernenden sanft auszutreiben und ihnen stattdessen in Rollenspielen die Erwachsenensprache beizubringen, die sie in der Lehre plötzlich beherrschen müssen; es geht um Formulierungen wie «absitzen» statt «abhocken», «Darf ich Ihnen einen Kaffee bringen?» statt ein saloppes «Kaffee?». Kleine Unterschiede, aber Lötscher weiss: «Ein falsches Wort kann ausreichen, dass jemand von Lernenden nicht mehr bedient werden möchte. Kunden können ganz schön brutal sein.»

(SonntagsZeitung)