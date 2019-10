«Eigentlich finde ich nur doof, was der Köppel macht»

Martin Suter ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Letzte Woche trat er im ZDF in der Talkshow von Markus Lanz auf. Diese Woche landete er mit seinem neuen Buch «Allmen und der Koi» von null auf Platz eins in der «Spiegel»-Bestsellerliste. Nächste Woche ist er Gast in der Literatursendung von Thomas Gottschalk, zudem liest er in der Hamburger Elbphilharmonie vor 2500 Leuten.