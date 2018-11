Cassis’ EU-Abkommen hat keine Chancen

Das Treffen ist höchst geheim und entsprechend brisant. Am Dienstag versammelt Aussenminister Ignazio Cassis die Spitzen der Gewerkschaften, des Gewerbeverbandes und des Arbeitgeberverbandes zu einem EU-Gipfel. Cassis will diese in einem letzten Versuch für das Rahmenabkommen mit der EU gewinnen, bevor am Freitag der Bundesrat darüber befindet. Der Erfolg dürfte allerdings ausbleiben.

Keiner will das Treffen zwar bestätigen, alle äussern aber Vorbehalte gegenüber dem Abkommen: Cassis wolle jetzt den Lohnschutz «bewusst preisgegeben», sagt Daniel Lampart vom Gewerkschaftsbund. Diesen Angriff auf die Rechte und Bedürfnisse der Arbeitnehmenden werde man mit allen Mitteln bekämpfen. «Wenn nötig auch mit dem Referendum.» Roland Müller, Direktor des Arbeitgeberverbandes, findet zwar, dass zuerst eine Gesamtbeurteilung nötig sei. «Am Ende müssen wir innenpolitisch aber eine Mehrheit finden. Es bringt daher nichts, ein Abkommen zu unterzeichnen, das von den Gewerkschaften nicht mitgetragen wird.» Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbandes, findet, dass es keine Gründe gebe, die roten Linien jetzt zu überschreiten.

Das Abkommen, das der Aussenminister ausgehandelt hat, entspricht gemäss Informationen der SonntagsZeitung und des «Tages-Anzeigers» in wesentlichen Punkten nicht mehr den Vorgaben von Bundesrat und Parlament. Zwar wurde mit einem Schiedsgericht als Streitschlichtungsinstanz der Einfluss des EU-Gerichtshofes wie verlangt etwas eingeschränkt. Aber im Abkommen gibt es weder eine Garantie für die flankierenden Massnahmen gegen Lohndumping noch einen Schutz vor der Übernahme der Unionsbürgerschaft. Die roten Linien, welche Lohndumping und noch stärkere Einwanderung verhindern sollen, wurden massiv verletzt.

Dass Cassis nun am Treffen von seinen Kollegen Johann Schneider-Ammann und Alain Berset begleitet wird, dürfte die Sache nicht besser machen. Wirtschaftsminister Schneider-Ammann ist bei Gewerkschaften längstens in Ungnade gefallen. Berset muss am Treffen seine Pflicht als Bundespräsident erfüllen, der Sozialdemokrat wird sich aber nicht für ein Rahmenabkommen einsetzen, das den Lohnschutz schwächt.

Vierfaches Nein der Chefs der Bundesratsparteien

In der Politik hat Cassis den Kredit für seine Pläne spätestens vergangene Woche an den Von-Wattenwyl-Gesprächen mit den Parteichefs verspielt. Dort hat er angekündigt, dass er die roten Linien überschreiten werde und müsse, weil er jetzt ein Abkommen brauche. Er erntete dafür ein heftiges vierfaches Nein. Und die Spitzen der vier Bundesratsparteien wiederholen dieses jetzt. SVP-Chef Albert Rösti sagt Nein aus prinzipiellen Überlegungen. SP-Präsident Christian Levrat macht klar, dass er sogar ein Referendum führen würde: «Einen solchen Vertrag, der die Löhne gefährdet, würde ich notfalls auch in einer Volksabstimmung bekämpfen.» Und er warnt Cassis und den Bundesrat vor einem, wie er meint, verheerenden strategischen Fehler. «Es ist unverständlich, dass Cassis gegen den Willen aller Parteien einen solchen Vertrag abschliessen will. Damit setzt er mutwillig alle europapolitischen Fortschritte der letzten 20 Jahre aufs Spiel.»

Dass Cassis allein dastehen könnte, davor warnt auch CVP-Chef Gerhard Pfister: «Es gibt keine Mehrheit.» Selbst Cassis’ Parteipräsidentin Petra Gössi sagt, dass sich auch die FDP-Bundesräte bewusst sein müssten, dass man das Rahmenabkommen nur durch das Parlament bringe, «wenn wir die Linken im Boot haben». Deutlicher wird ihr Vorgänger Philipp Müller: «Es kommt nicht infrage, dass wir ein solches Abkommen unterschreiben. Es wäre politisch unhaltbar und falsch. Es hätte weder im Parlament noch im Volk eine Chance.»

Unter diesen Voraussetzungen ist klar: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Aussenminister seine EU-Pläne am Freitag durch den Bundesrat bringt, ist verschwindend klein. In den jeweiligen Parteien heisst es jetzt schon, dass die zwei SVP- und SP-Bundesräte Cassis stoppen werden. Vielmehr, ist zu vernehmen, würden diese verlangen, bei der EU einen Unterbruch der Verhandlungen zu erwirken.

