Basler Firma lieferte Stoffe für Chemiewaffen nach Syrien

Im August 2013 wurde in der syrischen Hauptstadt Damaskus kaltblütig der Nervenkampfstoff Sarin gegen Zivilisten eingesetzt. Nach den Horrorbildern des Angriffs willigte Präsident Bashar al-Assad ein, seine Chemiewaffen und deren Ausgangsstoffe zu zerstören. Das Schweizer Aussendepartement EDA zahlte damals eine Million Franken an die medienwirksame Vernichtungsaktion. Unter den zerstörten Stoffen war auch eine Substanz namens Isopropanol.

Doch ungerührt von alldem lieferte die Firma Brenntag aus Basel nur wenige Monate später fünf Tonnen von genau diesem Isopropanol nach Syrien – und zwar an eine Firma, die mit Assads Regime verbandelt ist. In der EU gab es damals schon Exportrestriktionen für die Substanz, nicht aber in der Schweiz. Die Lieferung wurde abgesegnet mit dem Stempel der Basler Handelskammer. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco, zuständig für Exportkontrollen, hatte nichts auszusetzen. Das EDA wusste von alldem nichts.

Der Skandal um Exporte von Isopropanol schwelt seit April. Damals berichtete das Schweizer Fernsehen gestützt auf UNO-Handelsstatistiken, dass der Stoff offenbar aus der Schweiz nach Syrien gelangt war. Nun zeigen Recherchen, dass es die Brenntag Schweizerhall AG war, die hinter der Lieferung steckt. Die Nachfolgerin der Schweizerhall Chemie AG gehört seit 2006 zum Brenntag-Konzern im deutschen Essen. Der Jahresumsatz beträgt rund 13 Milliarden Franken.

Entgiftung im Schiffbauch: Anlagen zur Neutralisierung von Kampfstoffen im Rumpf der Cape Ray. Foto: AFP

«Das Produkt Isopropanol wurde von Brenntag im Einklang mit dem geltenden Recht geliefert», erklärt die Firma. Das Seco habe ihr bestätigt, dass der Export korrekt abgewickelt worden sei. «Brenntag hat ein umfassendes Exportkontrollsystem, das sicherstellt, dass die jeweils anwendbaren nationalen und internationalen Exportvorschriften eingehalten werden.»

Dem Recherchedesk von Tamedia liegen allerdings Dokumente vor, die zeigen, dass Brenntag nicht nur Isopropanol lieferte, sondern auch noch 280 Kilogramm einer zweiten Chemikalie, genannt Diethylamin. Sie ist ein Ausgangsstoff für die verheerenden Chemiewaffen VX und Tabun. Diese Substanz erwähnt Brenntag in ihrer Antwort mit keinem Wort.

Inzwischen verstorben: Der frühere MPI-Vorsitzende Abdulrahman Attar.

Zusätzlich kommt dank den Dokumenten jetzt ans Licht, dass eine zweite Schweizer Firma in die Affäre verwickelt ist: der Basler Pharmariese Novartis. Das Unternehmen erklärte dem Bund letztes Jahr, dass die beiden Stoffe an einen syrischen Partner von Novartis gingen, zur Herstellung von Medikamenten. Das ist durchaus möglich. Aber es stellen sich Fragen.

Die beiden Basler Firmen lehnten ein Gespräch ab. Sie bestätigten immer nur so viel, wie durch Recherchen belegt war. Und der Bund gibt sich mit den Erklärungen der beiden Konzerne zufrieden. Was also ist genau geschehen? Das Recherchedesk hat versucht, die Ereignisse zu rekonstruieren.

Im Mai 2014 wollte Brenntag 9,5 Tonnen Chemikalien nach Syrien liefern, darunter die genannten Stoffe. Bestimmt waren sie für die Firma Mediterranean Pharmaceutical Industries, MPI. Dem Seco meldete die Firma, es gehe um die Herstellung von Arzneimitteln.

MPI in Damaskus ist seit langem Lizenznehmerin von Novartis und produziert für sie unter anderem die Schmerzmittel Voltaren und Voltaren Emulgel. Für die Herstellung kann man tatsächlich Diethylamin und Isopropanol verwenden, und zwar in 99 Prozent reiner Form – wie bei Nervenkampfstoffen. Der rasch verdunstende Alkohol Isopropanol hat beim Auftragen des Gels eine kühlende Wirkung.

Die Rechnungen über die Lieferung von fünf Tonnen Isopropanol der Firma Brenntag wurde von der Basler Handelskammer abgestempelt.

Das Pharmaunternehmen MPI gehört aber einer Familie, die eng mit dem Regime von Diktator Assad verbunden ist. Der inzwischen verstorbene MPI-Vorsitzende, Abdulrahman Attar, war ein Geschäftspartner von Assads Cousin Rami Makhlouf, ein wichtiger Financier des Regimes. Makhlouf stand damals schon auf der Sanktionsliste der Schweiz. Das Seco sagt dazu, dass Attar selber eben nicht auf den Listen stand. Wenige Tage nach der Anfrage von Brenntag antwortet das Seco also: «Wir können Ihnen mitteilen, dass die unterbreitete Geschäftsaktivität der genannten Güter die bestehenden Bestimmungen des Güterkontroll- und des Embargogesetzes nicht tangiert. Das Seco hat somit keinen Einwand für dieses Geschäft.» Dies trotz des Sarin-Einsatzes in Damaskus wenige Monate davor und trotz der bereits geltenden Exportbeschränkungen in der EU. «Wir sind an das Gesetz gebunden», sagt das Seco dazu. «Wir können einen Export nicht einfach wegen eines schlechten Gefühls ablehnen.»

Assads Cousin Rami Makhlouf war ein Geschäftspartner des MPI-Chefs.

Das Seco hielt es jedenfalls nicht für nötig, das EDA in den Entscheid einzubinden. Dies, obwohl das Aussendepartement vorher in einer Medienmitteilung mitgeteilt hatte, dass es die Vernichtung des syrischen Chemiewaffenarsenals mitfinanzierte. Ein Mitarbeiter des EDA, der nicht genannt werden möchte, sagt: «Wir waren überhaupt nicht auf dem Laufenden, was da geschieht. Wenn das Seco uns informiert hätte, hätten wir diese Lieferung natürlich abgelehnt.»

So war die von der UNO überwachte Vernichtungsaktion noch in vollem Gang, als das Seco die Ausfuhr nach Syrien schliesslich bewilligte. Später schoss die Schweiz nochmals 1,5 Millionen Franken für die Zerstörung der syrischen Arsenale nach. In diesen lagerten auch 133 Tonnen Isopropanol. Die Bürger von Seldwyla hätten es kaum besser machen können: Die eine Hand finanziert die Zerstörung der Ausgangsmaterialien von Chemiewaffen, während die andere sie munter weiter nach Syrien liefern lässt.

Ein paar Blätter aus Syrien – und das Seco ist zufrieden

In den folgenden vier Jahren erfuhr niemand in der Schweiz von der heiklen Lieferung. Derweil startete Assad trotz der angeblichen Zerstörung seines Arsenals weitere Chemieangriffe. Am 4. April 2017 starben 86 Menschen durch Sarin. Woher Assad die Ausgangsmaterialien für diese Waffen hatte, ist unbekannt.

Erst im April 2018 deckten Medien auf, dass belgische Firmen Isopropanol nach Syrien geliefert hatten. Es kam zu einem internationalen Skandal. Jetzt bemerkte der Bundesrat offenbar, dass auch eine Schweizer Firma den Stoff schon 2014 nach Syrien geliefert hatte. Ende April 2018 fordert er eine «vollumfängliche und sehr rasche Klärung der Endverwendung». Das Seco gelangt an Brenntag und wird dort an Novartis verwiesen. Novartis verlangt schliesslich von ihrem syrischen Partner MPI Dokumente über die Verwendung der beiden Substanzen.

Wurden die hier hergestellten Substanzen in Syrien nur als Ausgangsstoffe für Medikamente verwendet? Produktionsbetrieb der Brenntag in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Daraufhin schicken die Syrer ein paar Blätter Papier mit einer Auflistung, die zeigen soll, dass die Lieferung «vollumfänglich» für die Produktion von Voltaren Emulgel verwendet wurde, und zwar von Januar 2015 bis Oktober 2018. Diese Informationen schickt Novartis per Mail ans Seco. Dieses fragte beim Geheimdienst NDB und auch beim Labor Spiez nach. Einzig aufgrund der dürftigen Liste entdeckte aber niemand einen Missbrauch. Das Seco war zufrieden.

Bei syrischen Dokumenten ist jedoch höchste Vorsicht geboten. Das sagen Experten, die sich mit dem Thema befassten. Assad und seine Entourage haben die Welt mehrfach belogen, wenn es um Chemiewaffen ging. Deshalb ist es schwer verständlich, warum Novartis und das Seco einer Firma in Assads Dunstkreis allein aufgrund solcher Papiere Glauben schenken.

Als dank den UNO-Statistiken öffentlich wurde, dass auch die Schweiz Isopropanol nach Syrien exportiert hat, sagte das Seco eilfertig, dass durch das Geschäft keine Schweizer Gesetze verletzt wurden. Den Namen der Exportfirma hielt die Behörde zurück. Sie sagte auch nicht, dass sogar noch Diethylamin nach Syrien gelangte. Inzwischen stellen sich zu der Affäre eine ganze Reihe Fragen: Zum Beispiel ist unklar, ob die gelieferten Stoffe überhaupt für die Medikamentenproduktion geeignet waren. Brenntag hat auf den Lieferscheinen explizit vermerkt, dass die Substanzen nicht den EU-Bestimmungen zur «guten Herstellungspraxis» für Arzneimittel entsprächen. Diese Praxis ist aber ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung in der pharmazeutischen Produktion. Weder Brenntag noch Novartis wollten dazu Stellung nehmen.

Fünf Tonnen Isopropanol, zehn Tonnen Sarin

Auch die Rolle von Novartis ist unklar. Hat sie die Syrer beauftragt, die Stoffe bei den Nachbarn in Basel zu bestellen, oder hatten sie gar einen Deal mit Brenntag? Novartis schreibt: «Grundsätzlich liegt die Verantwortung zur Einhaltung sämtlicher Richtlinien und Vorschriften klar beim Exporteur.» Für die Beschaffung sei die Firma in Syrien selber verantwortlich gewesen. Nur: Brenntag schrieb dem Seco, dass die Geschäftsbeziehung von Novartis zu den Syrern die Grundlage gewesen sei, weshalb sie die Stoffe überhaupt geliefert habe.

Experten reagieren jedenfalls konsterniert auf das Vorgehen der beiden Firmen. Dan Kaszeta, ein US-Experte für Chemiewaffen, sagt, dass diese Stoffe in den falschen Händen verheerend wären. «Mit fünf Tonnen Isopropanol kann man zehn Tonnen des Kampfstoffs Sarin herstellen.» Ein Kriegseinsatz solcher Mengen hätte katastrophale Folgen. (SonntagsZeitung)