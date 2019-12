«Auf ein Experiment wie in Grossbritannien sollten wir verzichten»

Simonetta Sommaruga ist stolz, Umweltministerin zu sein: Kaum hat sie sich für das Interview an den Massivholz-Tisch in ihrem Büro gesetzt, lenkt sie das Gespräch auf ein Spielzeug, das dort aufgestellt ist. Es handle sich um ein Bio­kraftwerk-Modell, präzisiert sie. Nach Jahren im Justizdepartement scheint die SP-Magistratin definitiv am Ort ihrer Bestimmung angekommen zu sein. 2020 amtet sie nun auch als Bundespräsidentin.