Ärzteverband leitet Verfahren gegen Psychiater ein

Jahrelang hörte ihr niemand zu. Jetzt plötzlich erhält Ruth Meier* hohen Besuch. Am letzten Donnerstag kommt es zur Aussprache mit der Aargauer Gesundheitsdirektorin Franziska Roth (SVP). «Ich schätze es sehr, endlich ernst genommen zu werden. Und meine Seite der Geschichte zu erzählen, was mir immer verwehrt blieb», sagt Meier. «Man konnte spüren, dass die Regierungsrätin unter Druck steht.»

Vor einer Woche machte die SonntagsZeitung den langen Leidensweg Ruth Meiers publik. Drei Personen hatten sie sexuell missbraucht, als sie ein Kind war. Um dies zu verarbeiten, vertraute sie sich Psychiater Ralf Ganz* an. Er behandelte sie in einer Aargauer Klinik und gab an, zur Therapie gehörten auch Körperkontakte. Diese steigerten sich über die Jahre, bis es immer wieder zum Geschlechtsverkehr kam.

Sex mit der Assistentin und mit einem Gefängnisinsassen

Kantonsarzt Martin Roth wurde über das Verhalten informiert, später auch das Aargauer Gesundheitsdepartement. Beide verzichteten jedoch auf Massnahmen. Erst das Bezirksgericht Aarau verurteilte den Mann wegen mehrfacher Ausnützung einer Notlage. Es verhängte ein Behandlungsverbot – befristet auf zwei Jahre und nur für weibliche Personen.

«Für mich völlig unverständlich», sagte Nationalrätin Natalie Rickli (SVP) nach Lektüre des Artikels. «Verurteilte Sexualstraftäter dürfen grundsätzlich nicht mehr mit Patienten arbeiten», fordert sie. Arbeitgeber sollen im medizinischen Bereich das Strafregister von Angestellten kontrollieren. Ratskollegin Bea Heim (SP) schloss sich diesem Vorschlag an. Sie sprach von einer «krassen Verletzung der beruflichen Pflichten».

Tatsächlich ist dies nicht der erste Fall im Aargau. Zwei Ärzte flogen in den letzten Jahren auf, weil sie im Rahmen ihrer Tätigkeit Sex hatten. Auch sie durften weiterarbeiten. Im Herbst 2012 berichtete der «Blick» über einen «Aargauer Sex-Arzt». Über Monate habe er mit der Praxisassistentin geschlafen, bis zu dreimal pro Woche. Er habe angegeben, der Geschlechtsverkehr sei Teil ihrer ­Bulimie-Therapie. Das Bezirksgericht Lenzburg hatte den Mann bereits 2003 verurteilt und informierte den Kantonsarzt, schon damals Martin Roth. Wie im aktuellen Fall verzichtete er auf Massnahmen.

Geständnis nach Selbstanzeige

Nach der Berichterstattung geriet der Regierungsrat damals unter Druck und musste aufgrund einer Interpellation über die Bücher. Schliesslich erschien ein Communiqué mit dem Titel: «Kanton hat Aufsicht über die Ärzteschaft verstärkt.» Die Vergehen des Arztes würden lange zurückliegen, hiess es darin. «Eine heutige Beurteilung würde nach klar strengerem Massstab vorgenommen und ergäbe mit Sicherheit ein anderes Resultat.»

Keine zwei Wochen vergingen. Dann folgte im «Blick» die nächste Schlagzeile über einen Aargauer Mediziner: «Sex im Knast!» Es ging dabei um einen Arzt, der im Bezirksgefängnis einen Asylsuchenden untersuchen sollte. Und stattdessen sexuelle Handlungen mit ihm vollzog, wie der Doktor nach einer Selbstanzeige gestand. In der Folge durfte er keine Häftlinge mehr behandeln. Aber weiterhin als Hausarzt tätig sein.

Roth hatte zur Beurteilung ein Gutachten in Auftrag gegeben. In diesem hiess es: «Das Risiko weiterer Grenzverletzungen wird als gering eingeschätzt.» Auch gegen Psychiater Ganz liess der Kantonsarzt ein Gutachten erstellen. Es kommt wortwörtlich zum gleichen Schluss wie damals beim Gefängnisarzt: «Das Risiko weiterer Grenzverletzungen wird als gering eingeschätzt.»

«Es gilt Nulltoleranz», schreibt die Gesellschaft für Psychiatrie

Wie im Frühling 2013 verspricht das Gesundheitsdepartement auch jetzt eine Reaktion. Am Freitag teilte es mit, Regierungsrätin Roth habe eine interne Untersuchung der Abläufe und Entscheidungsprozesse angeordnet. «Um bei der departementsinternen Behandlung des Falls erkannte Schwachstellen verbessern zu können», heisst es. «Dies mit dem Ziel, dass sich ein solcher Fall im Departement nicht wiederholen kann.»

Aktiv geworden ist auch der Aargauische Ärzteverband (AAV). Denn Psychiater Ganz ist nach wie vor als Mitglied der Schweizer Ärztevereinigung FMH registriert. «Der AAV hat ein Verfahren wegen Verletzung der Standesordnung eingeleitet», sagt Präsident Jürg Lareida auf Anfrage. Auch die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie schaltet heute auf ihrer Website eine Mitteilung zu sexuellen Kontakten in der Therapie auf. «Es gilt Nulltoleranz», steht darin.

?«Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass doch noch etwas passiert in diesem Fall», sagt Ruth Meier. «Hoffentlich macht das anderen Opfern Mut.» Beim Treffen mit Regierungsrätin Roth habe sie am Ende alle Kraft zusammen genommen und gefragt: «Finden Sie, dass der Kantonsarzt noch tragbar ist?» Sie habe nicht geantwortet und auf die interne Untersuchung verwiesen. Meier: «Es war ein gutes Gespräch. Aber jetzt müssen Taten folgen.»

*Namen geändert

(SonntagsZeitung)