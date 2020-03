Ab in die Filmschule!

Was ist jetzt mit den alten Menschen? Auch hier lehrt uns ein Meisterwerk der Filmgeschichte etwas. Es stammt vom Japaner Yasujiro Ozu, einem Spezialisten für ruhige Familiengeschichten. In «Später Frühling» weigert sich die 27-jährige Tochter auszuziehen, weil sie das Gefühl hat, sie müsse für ihren verwitweten Vater sorgen. Das ist nicht besonders spektakulär, aber voller wahrer Momente. Zum Beispiel, wenn der Vater am Ende einen Apfel schält – so viel Wehmut gibt es sonst nie bei einem so simplen Vorgang.