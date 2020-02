Sigmund Freud und die Aalfrage

Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrhunderten viele Rätsel ­lösen können und der Menschheit in unzähligen Bereichen grosse Fortschritte ermöglicht. Doch auf einige Fragen hat sie bis heute noch keine oder bestenfalls ungenügende oder unbefriedigende Antworten parat: Was war vor dem ­Urknall? Was ist Bewusstsein? Oder: Wie entstand das Leben?