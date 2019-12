Sätze, die wir 2020 nicht mehr hören wollen

Im neuen Jahr soll alles besser werden – aber ja doch! Und da fangen wir gleich am Anfang an, nämlich bei der Kommunikation, also beim zwischenmenschlichen Austausch. Der braucht unbedingt mehr ­Direktheit und Klarheit und weniger Geschwurbel und Floskeln. Vor ­allem weniger mantrahaftes Wiederholen von Sätzen, die längst so sinnentleert sind, dass man sie austauscht wie routi­nierte Höflich­keiten.