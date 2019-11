Papst lässt Rolle der CS bei Finanzskandal untersuchen

Eine Razzia im Vatikan, ein umstrittenes Immobilienprojekt in London, Geheimkonten und ein Mafia­jäger, der Licht ins Dunkel bringen soll – das klingt nach einem Hollywood-Drehbuch. Und doch bahnt sich mit ebendiesen Elementen ein echter Finanzkrimi an, der nicht nur die Kurie in Rom aufgeschreckt hat.