Ohne Viren gäbe es uns nicht

Viren, das sind doch unsere Feinde! Sie haben es nur darauf abgesehen, uns zu infizieren, krank zu machen und im schlimmsten Fall gar zu töten. Man denke etwa an das verheerende Ebola-Virus, das drei Viertel der Angesteckten umbringt, an das Influenza- oder Grippe-Virus, an dem jedes Jahr mehrere Hundert Menschen alleine in der Schweiz sterben, oder aktuell an das neue Coronavirus 2019-nCoV, das China und die halbe Welt in Aufruhr versetzt.