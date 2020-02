Im Drama des menschlichen Körpers nehmen Haare eine Hauptrolle ein. Exponiert, wie sie sind, kommt ihnen grosse Beachtung zu. Die Frisur wird entsprechend gepflegt und gehegt, sie verleiht dem Menschen Persönlichkeit. Kein Wunder, stürzt der Verlust der Haare manchen Mann – Frauen sind weit weniger betroffen – in Verzweiflung: Wenn Haare symbolisch aufgeladen sind, was bedeutet eine Glatze? Alter? Tod? Wohl deshalb sieht man ab und zu Männer, die ihre Resthaare über die Platte kämmen, in einem sinnlosen Versuch, dem Verfall entgegenzuwirken. Allerdings ist dieses Phänomen seltener geworden. Immer mehr Männer bekennen sich zur Glatze, vielleicht, weil Studien zeigen, dass Kahlköpfe durchaus attraktiv wirken können. Andere bekämpfen Haarausfall mit Chemie und Chirurgie, es ist so ein Milliardenmarkt entstanden. Was sind die Erfolgsaussichten? Wer bekommt eine Glatze – und wer nicht? Diese und weitere Fragen klären wir hier.