Nationalbank sahnt dank US-Aktien ab

Anfang Jahr die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch eine US-Drohne, jetzt die Coronavirus-Epidemie in China: Die Anleger flüchten wieder in den «sicheren Hafen». Dazu kommt, dass schwache ­Konjunkturdaten den Euro zusätzlich belasten. So ist der Franken seit Anfang Jahr um 2,3 Prozent gegenüber dem Euro gestiegen. Vor einem Jahr kostete ein Euro 1.14 Franken, heute nur noch 1.06. Unsere Währung ist so stark wie nie mehr seit Juli 2015.