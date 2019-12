Lucky weist den Weg – ohne rote Nase

Das Rentier hat gerade wieder Hochsaison. Es leuchtet an Hausfassaden und in Vorgärten, es grüsst von Weihnachtskarten und Pralinenschachteln. Spassige Menschen machen es sich während der dunklen Tage im plüschigen Rentierkostüm gemütlich oder tragen einen Haarreif mit Geweih. Das Rentier gibts auch als «Badebombe», eine duftende Kugel mit aufgeklebten Hörnern – «oh my God», ruft entzückt die Verkäuferin, als sie hört, dass «Rudi, das Rentier» nicht nur im Hohen Norden, sondern auch bei uns zu Hause ist.