Lisa Stoll wuchs mit ihrer Schwester und ihren Eltern im Wilchingen SH auf. Der Vater spielte im lokalen Musikverein das Kornett, und mit acht Jahren begann Lisa ebenfalls, Kornett zu spielen. Das Herzensinstrument des Vaters wurde dann aber doch nicht ihres, denn mit zehn Jahren kam sie erstmals mit einem Alphorn in Kontakt – und das war musikalische Liebe auf den ersten Blick. «Ich begleitete meine Eltern an ein Geburtstagsfest, an dem eine Frau mit einem Alphorn auftrat», erzählt sie. Und erinnert sich: «Der Klang berührte mich total.»

Kurz darauf habe ihre Mutter dem Förster in der Gemeinde erzählt, die kleine Lisa wolle unbedingt ein Alphorn haben. Und wie es der Zufall wollte, hatte der Sohn des Försters einmal aus Plausch ein Alphorn gekauft und brauchte es nicht mehr. Kaum hatte sie das begehrte Instrument erhalten, besorgte sich Lisa Stoll ein paar Alphorn-CDs und versuchte, die Melodien nachzuspielen. Sie nahm dann auch Stunden bei einem Musiklehrer, ihre Meisterschaft am Alphorn entwickelte sie letztlich aber autodidaktisch.

Meisterklassen oder ähnliche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es auf diesem Instrument nicht. Dabei ist das Alphorn eher kompliziert zu spielen, denn es kann nur Naturtöne produzieren, deren Höhe davon abhängt, wie schnell die Lippen vibrieren, wenn man ins Horn bläst. Der tiefste Ton, der sich dem Alphorn entlocken lässt, ist der Grundton, der zweittiefste liegt bereits eine Oktave höher, das nächste Intervall ist eine Quinte, gefolgt von einer Quarte und so weiter. «Die Möglichkeiten sind etwas begrenzt – aber man kann trotzdem fast alles spielen», sagt Lisa Stoll.

Alex Eugsters Tonstudio ist eine Brutstätte volkstümlicher Musik

Genau das fasziniere sie so am Alphorn: dass man nicht jeden Ton spielen könne und dass die Naturtonreihe eben auch ein paar schräg anmutende Klänge habe, an die man sich erst gewöhnen müsse. Stoll: «Mir gefällt eben auch, dass das Instrument so wahnsinnig simpel ist: Ein Mundstück und ein Rohr, das ist alles.»

Als Lisa Stoll etwa zwölf Jahre alt war, wollte sie wissen, wo sie mit ihrem Alphornspiel stand, «und was eigentlich andere mit diesem Instrument machen». Deshalb nahm sie an einem Folklore-Nachwuchswettbewerb teil. Die Finalisten erhielten die Möglichkeit, in Alex Eugsters Tonstudio in Dübendorf eine CD aufzunehmen. Wer sich in der Volksmusik auskennt, weiss: Zum einen war Alex Eugster Teil des legendären «Trio Eugster», zum anderen ist sein Tonstudio eine Brutstätte volkstümlicher Musik. «Alex Eugster und ich verstanden uns sofort sehr gut», erzählt Lisa Stoll. «Und er wollte mehr mit mir machen.»