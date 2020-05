Naturschönheiten Kanada/ Alaska mit Inside Passage Entdecken Sie die unberührte Natur der kanadischen Pazifikküste, die entlegenen Inseln und Ortschaften auf den Aleuten und im Beringmeer sowie Nome am westlichen Ende Alaskas.

© Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten © Hurtigruten 1 / 12

Diese einzigartige Leserreise führt Sie mit der Schweizer Polar-Historikerin Sandra Walser auf dem Seeweg entlang der Inside-Passage und den Aleuten von Vancouver bis nach Nome (Alaska).

Anmeldung

Glur Reisen

weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm

Reisedatum

31. Juli bis 19. August 2020 - AUSGEBUCHT

Reiseprogramm

1. Tag: Flug nach Vancouver Unsere Reise beginnt mit dem Direktflug von Zürich nach Vancouver, anschliessend Transfer zum Hotel.

2. Tag: Vancouver Auf einer ausführlichen Stadtrundfahrt lernen wir das lebendige Vancouver kennen, bevor wir am späteren Nachmittag auf der MS Roald Amundsen, dem neusten Expeditionsschiff der HurtigrutenReederei, einschiffen.

3. Tag: British Columbia Wir fahren Richtung Norden nach Alaska, durch die Meerengen der kanadischen Inside-Passage. Halten Sie Ausschau nach Delfinen, Tümmlern, Orcas und Walen!

4. Tag: Das Tor nach Alaska Ketchikan, bekannt als die Hauptstadt des Lachses, ist eine echte Grenzstadt, umgeben von hohen Bergen. Farbige Stelzenhäuser aus der Zeit des Goldrausches säumen das Flussufer.

5. Tag: Sitka Als ehemalige Hauptstadt des russischen Alaskas, verfügt Sitka über historische Strassen, eine russische Kathedrale sowie kunstvolle Totempfähle.

6. Tag: Im Land der Tlingit Icy Strait Point bietet gute Einblicke in das Leben einer heimischen Siedlung. Die Häuser sind mit kunstvollen Schnitzereien verziert, Totempfähle zeigen die Geschichten der Clans.

7. Tag: Magische Eisberge Lassen Sie sich von der schönen Eislandschaft verzaubern und in ihren Bann ziehen.

8. Tag: Im Golf von Alaska Ein Tag auf See bedeutet, dass Sie an den Vorträgen des Expeditionsteams teilnehmen, Zeit an Deck oder in der Panorama Lounge mit anderen Reisenden verbringen können.

9. Tag: Kodiak Wenn Sie das lebendige Kodiak besuchen, machen Sie einen Spaziergang zum Fort Abercrombie State Historic Park. Hier lassen sich Geschichte und Wildtierbeobachtung gut verbinden.

10. Tag: Kinak Bay Der Katmai Nationalpark Valley of Ten Thousand Smokes ist eine dramatische Vulkanlandschaft mit Bergen, die bis zu 915 Meter hoch sind. Hier treffen wir wahrscheinlich auf Braunbären, die am Ufer nach Muscheln suchen oder an klaren Bergflüssen Fische fangen.

11. Tag: Schönheit des Ozeans Geniessen Sie einen Tag auf See, während wir östlich entlang der Südseite der Alaska-Halbinsel fahren.

12. Tag: Unga Village Unga Village ist eine unheimliche Geisterstadt mit malerischen Dorfruinen. Heute ist nur noch eine Sammlung von Holzgebäuden erhalten, umgeben von einem Teppich aus rosa Läusekräutern.

13. Tag: Dutch Harbour Schlendern Sie durch die Stadt, besuchen Sie das Museum der Aleuten und werfen Sie einen Blick auf die lokale russisch-orthodoxe Kirche.

14. Tag: Beringmeer Wir fahren weiter nach Norden durch die Beringmeer und passieren die Aleuteninseln bis zu unserem nächsten Halt inSt. Paul.

15. Tag: Galapagos des Nordens Dieses Gebiet ist ein Paradies für Vogelliebhaber! Hier findet man gehörnte Papageientaucher, ebenso wie die seltenen Rotfuss-Dreizehenmöwen.

16. Tag: St. Matthew St. Matthew ist seit 1909 ein Naturschutzgebiet und beherbergt unzählige nistende Seevögel.

17. Tag: Beringmeer Geniessen Sie einen entspannten letzten Tag an Bord!

18. Tag: Nome Unsere Expedition endet in dieser bunten Goldgräberstadt. Transfer zum Flughafen und Flug nach Vancouver.

19. Tag: Vancouver Geniessen Sie die Sehenswürdigkeiten dieser lebendigen Stadt bevor Sie am Nachmittag nach Hause fliegen.

20. Tag: Ankunft in Zürich Am Vormittag landen wir in Zürich und sagen «auf Wiedersehen».

Preise pro Person - in Doppelkabine/Doppelzimmer

Fr. 12'950.– Aussenkabine (RR)

Fr. 15'750.– Superior-Balkonkabine (XT)

Fr. 18'950.– Suite mit Balkon (ME)

Einzelkabine/Einzelzimmer mit Zuschlag auf Anfrage.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 30 Personen

Leistungen

Flug Zürich-Vancouver-Zürich

Flug Nome-Vancouver

alle Transfers

2 Übernachtungen in Vancouver in 4* Hotels

Stadtrundfahrt in Vancouver

2x Frühstück, 1 Mittagssnack, 1x Abendessen in Vancouver

Schiffsreise Vancouver-Nome

Alle Mahlzeiten an Bord inkl. Getränke zu den Mahlzeiten

Umfangreiches Programm an Landausflügen und Vorträgen

Trinkgelder

Schweizer Reiseleitung und lokaler Guide

Nicht inbegriffen

zusätzliche optionale Landausflüge und Aktivtäten (z.B. Kajak-Fahrten)

persönliche Auslagen

obligatorische Reiseversicherung

Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Glur Reisen/Knecht Reisen. Es gelten die AGB von Glur Reisen. Mitglied des Reisegarantiefonds. CO 2 -Kompensation: Glur Reisen übernimmt für alle Teilnehmer die CO 2 -Kompensation der ganzen Reise.

Buchung, Informationen und Detailprogramm

Glur Reisen/Knecht Reisen AG Spalenring 111, 4009 Basel Tel. 061 205 94 94, leserreisen@glur.ch