African Explorer Mit dem nostalgischen Zug durch fünf Länder des südlichen Afrikas.

Detailliertes Reiseprogramm Von bizarren Landschaften und mächtigen Dünen an der Atlantikküste, immensen Wassermengen, beeindruckenden Tierreichen und gelb-grünen Hochebenen im Herzen des südlichen Afrikas zu einsamen Küstenabschnitten am Indischen Ozean. Sie durchqueren die Südspitze des afrikanischen Kontinents bequem im nostalgischen Zug mit atemberaubenden Fensterpanoramen und machen Rast in idyllisch gelegenen Safari- und Wüsten-Lodges.

Reisedatum

26. Oktober bis 17. November 2021

Reiseprogramm

1.–2. Tag: Hinreise und Windhoek Mit Swiss fliegen Sie nach Johannesburg und weiter nach Windhoek. Namibia- Experte Walter Eggenberger begrüsst Sie beim Willkommensabendessen.3. Tag: Erindi-Nationalpark Nach der Stadtrundfahrt in Windhoek fahren Sie ins Erindi-Wildschutzgebiet, wo Sie Ihre erste Pirschfahrt erwartet. Vom Deck Ihrer gediegenen Lodge lassen sich die Tiere am Wasserloch ideal beobachten.4.–5. Tag: Spitzkoppe, Swakopmund und Walvis Bay Nach der Morgensafari und dem Picknick am «Matterhorn Namibias» erreichen Sie die koloniale Kleinstadt Swakopmund. Ein Katamaran bringt Sie zum Pelican Point mit seinen Robben, Flamingos und Kormoranen. Am Abend geniessen Sie ein exklusives Wüsten-Dinner.

6.–7. Tag: Solitaire, Sossusvlei und Sesriem Canyon Die spektakuläre Fahrt landeinwärts führt entlang des Namib-Naukluftparks zu Ihrer Wüsten-Lodge. Unterwegs stoppen Sie im verlassenen Ort Solitaire. Danach erwartet Sie das Dünenmeer von Sossusvlei, die Salzpfanne von Dead Vlei und der eindrückliche Sesriem-Canyon.8.–9. Tag: Windhoek und Victoriafälle Nach einer letzten Nacht in Windhoek und etwas Freizeit, fliegen Sie zu den Victoriafällen in Zimbabwe. Den Abend lassen Sie auf einer Sundowner-Bootsfahrt auf dem Sambesi ausklingen.10. Tag: Victoriafälle und Beginn Zugreise Am Morgen spazieren Sie zu den spektakulären Victoriafällen. Gegen Abend beziehen Sie Ihre Kabine im nostalgischen African Explorer und starten Ihre Zugreise Richtung Süden.

.11. Tag: Hwange-Nationalpark Das grösste Wildschutzgebiet Simbabwes bietet mit seinem Tierreichtum ein einzigartiges Safari-Erlebnis. In offenen Geländefahrzeugen gehen Sie auf Morgenpirsch – Löwen, Elefanten, Giraffen und zahlreiche Vogelarten warten darauf entdeckt zu werden.12. Tag: Bulawayo und Matobo-Nationalpark Im kolonialen Bulawayo besuchen Sie das Eisenbahnmuseum, verabschieden sich von Walter Eggenberger und begrüssen Cristina Karrer. Im Matobo- Nationalpark besichtigen Sie Felsmalereien der San-Völkergruppe.13.– 14. Tag: Antelope Park und Great Zimbabwe Auf Pirschfahrten, Wild- und Vogelbeobachtungstouren zu Pferd oder per Kanu erkunden Sie den Antelope Park. Zurück im Zug reisen Sie weiter zur Ruinenstadt und Unesco-Weltkulturerbe Great Zimbabwe.15.–16. Tag: Tagesfahrt und Kapama-Wildreservat Sie machen es sich im Zug bequem und passieren die Grenze nach Südafrika. Im privaten Wildreservat Kapama gehen Sie auf Safari und besuchen eine Zuchtstation für gefährdete Wildhunde und Geparden.

17.–18. Tag: Swasiland und Mosambik Mit Ausflugsbussen fahren Sie in den zweitkleinsten Staat Afrikas. Im Ezulwini- Tal entdecken Sie Märkte und traditionelle Handwerksstätten. In Mosambik spazieren Sie entlang des Strandes und tauchen in die bewegende Geschichte des Landes ein.19.–20. Tag: Krüger-Nationalpark und Drakensberg Ein letztes Mal gehen Sie auf Safari im weltberühmten Krüger-Nationalpark. Danach fahren Sie entlang der Panorama- Route in die dramatische Bergwelt der Drakensberge, bevor Sie Ihre letzte Nacht an Bord verbringen.21.– 23. Tag: Pretoria –Johannesburg–Zürich Nach Stadterkundungen besuchen Sie das Township Soweto und das Apartheid- Museum. Ihr direkter Nachtflug mit Swiss bringt Sie zurück nach Zürich.

Preis pro Person

Fr. 13 950.– Doppelzimmer Fr. 850.– EZ-Zuschlag Hotels Fr. 3 500.– EZ-Zuschlag Zug Fr. 11 500.– Doppelzimmer Kurzversion (nur African Explorer ohne Namibia)

Begrenzte Teilnehmerzahl

Max. 30 Personen pro Gruppe

Leistungen

— Internationale Flüge mit Swiss in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen), Kurzstreckenflüge mit British Airways (Comair) — Alle Transfers, alle Eintritte und Visagebühren — Schlafwagenabteil der Kategorie «Elefant» in 2er-Belegung, Hotelunterkünfte auf der Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere Mahlzeit pro Tag, Vollpension während Zugfahrt — Andere Transportmittel (Bus, Jeep, Boot) — Trinkgelder für lokale Leistungsträger — Fachvorträge und Begleitung durch Cristina Karrer und Walter Eggenberger an jeweils 6 Reisetagen — Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung.

Nicht inbegriffen

— Getränke — Versicherungen — Persönliche Auslagen — Impfungen

Organisation und Buchung

Es gelten die allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG, Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm:

cotravel, DER Touristik Suisse AG, Gerbergasse 26, 4001 Basel Tel. 061 308 33 00, cotravel@cotravel.ch