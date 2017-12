Für Hund und Katz ist jeden Tag Weihnachten

SonntagsZeitung vom 24. Dezember 2017

Ich bin ein riesengrosser Hunde- und Katzenfreund, aber irgendwo hat es Grenzen, was Tierliebe anbelangt. Manche Menschen können sich so ein Luxusmahl kaum oder nicht leisten, weil einfach das Geld dazu fehlt. Dass man so ein Mahl den Tieren zum Essen gibt, finde ich echt blöd.

Daniel Zollinger, Uster ZH

Es ist lobenswert, wenn unsere Haustiere gut ernährt werden. Unverständlich ist nur, dass Haustierbesitzende anderseits ohne Schuldgefühle Fleisch von gleich entwickelten und gleich leidensfähigen Tieren essen können, die aber alles andere als verhätschelt, sondern in einem kurzen, quälerischen Leben gemästet und dann jung nicht immer problemlos geschlachtet wurden. Die Forderung für echte Tierliebhabende kann nur sein: Für sich selber und ihre Haustiere kommt aus ethischen Gründen nur eine tierproduktfreie Nahrung infrage. Wir müssen jede Spezies respektieren und nicht die eine lieben und die andere essen.

Renato Werndli, Eichberg SG

Eine Frage an den Redaktor, der findet: «Was am Mittagstisch übrig bleibt, kommt in den Fressnapf. Das wäre eine vernünftige Haltung.» Vernunft zeichnet in der Regel den Menschen aus, aber niemals den Hund. Daher: Haben Sie auch schon einmal morgens so um 5 Uhr herum eine vom Hund verkotzte Wohnung gereinigt? Dies, weil die Gewürze, womit Menschen ihr Essen verfeinern, den Hunden nicht bekommen, sondern oft Magen- und Darmprobleme verursachen.

Anne-Marie Nega-Ledermann, Zollikerberg ZH

EU-Streit: Levrat bezeichnet Cassis als «Praktikanten»

SonntagsZeitung vom 24. Dezember 2017

Der neue, offenbar bestens wählbare Bundesrat Cassis wurde mit einem Glanzresultat ins Bundeskollegium gewählt! Und siehe da: Schon in seiner Startphase wurde er von einigen Räten als Hauptschuldiger in der gegenwärtigen EU-Krise dargestellt! Für mich ist diese unerfreuliche und vielleicht sogar folgenschwere Tatsache nicht sonderlich erstaunlich. Ich hatte erhebliche Zweifel, ob tatsächlich der geeignetste Kandidat gewählt wurde!

Armin Arnold, Köniz BE

Mir ist ein intelligenter «Praktikant» lieber, als ein Ignorant, welcher während seiner ganzen Amtszeit als Aussenminister mit seiner Politik selbstherrlich an einer Mehrheit seiner Partei und seinem Volk vorbei politisiert und sich der EU unverhohlen anbiedert. Was die EU letzte Woche ankündigte, traf nur die blauäugige Bundesrätin Doris Leuthard und ihr direktes Umfeld auf dem falschen Fuss. Sie glaubte schon fast auf naive Weise daran, dass die EU mit uns allen ein Freundschaftsvertrag aushandeln möchte. Wann begreift die Schweiz, dass das Interesse an bilateralen Verträgen bei der EU sogar grösser ist, als umgekehrt. Wir sind jetzt lange genug dutzende von Abkommen eingegangen, ohne daran wirklich eine Gegenleistung zu verknüpfen. Ich fordere Herrn Cassis auf, sein Wahlversprechen wahrzumachen und endlich den «Reset-Knopf» zu drücken.

Claudio Bachmann, Basel

Cassis hat der EU (Junker) ehrlich zu verstehen gegeben, was die Schweiz will bzw. nicht will. Das hat die EU veranlasst, mit dem Entzug der Bankenäquivalenz zu drohen. Dass nun der europhile SP-Präsident Levrat Herrn Cassis angreift, ist verständlich, denn die Schweiz wird nicht im vorgesehenen Tempo von der EU umklammert. Der Angriff von Herrn Levrat soll auch zum Schutze von Frau Leuthard (bisher quasi Aussenministerin) dienen.

Alfred Simonetti, Breitenbach SO

Ein Vertrag beruht meistens auf gegenseitigem Einverständnis beider Parteien. Herr Juncker meint ernsthaft, mit Wachküssen unserer beiden Bundesrätinnen seien die andauernden Probleme gelöst, was keineswegs zutrifft. Das Schweizervolk hat nicht nach einem Rahmenabkommen und weiteren diktatorischen und einschränkenden Bestimmungen aus der EU gerufen, was die eidgenössischen Amtsstellen in Bern offenbar immer noch nicht begriffen haben. Zu hoffen ist, dass unser neuer Aussenminister Herr Cassis das Problem ohne diktierten Termin im Interesse auch der Schweiz in Angriff nehmen kann und sich nicht vom niveaulosen SP-Parteipräsidenten Levrat als «Praktikanten» abstempeln lässt.

Egon Sommer, Winterthur ZH

Verhandlungen mit der EU sind so ziemlich das Schwierigste, was Politik einem Magistraten abverlangen kann. Das Chamäleon EU ist wie ein schleimiger Aal, einfach kaum zu packen. Im Mindesten sollte der neue Aussenminister genug Zeit haben, das dicke Dossier zu studieren, damit er eine minimale Chance hat, es besser zu machen als seine Vorgänger.

Mark Gasche, Kirchberg BE

Parteichefs fordern Maulkorb für SRG-Leute

SonntagsZeitung vom 24. Dezember 2017

Volle zwei Seiten schildern Sie das Gejammer der No-Billag-Gegner, ohne dass auch nur ein einziger Befürworter zu Wort kommt. Genau dieser Einheitsbrei ist das überzeugendste Argument für die Annahme der Initiative.

Jürg Röthlisberger, Cham ZG

In Smalltalks musste ich feststellen, dass ältere Leute wie auch Personen, welche die Initiative nur oberflächlich studieren, der Meinung sind, ein Ja sei ein Ja für die Beibehaltung des Status quo. Hier muss das Anti-No-Billag-Komitee einhaken und vermehrt klarstellen: Wenn du das heutige Radio/Fernsehen in Ordnung findest, musst du Nein stimmen.

Hansruedi Landolt, Zollikerberg ZH

Sollten wir Schweizer wirklich kein landesweites Fernsehen mehr wünschen, so kann der Kanton Zürich in die Bresche springen: Die ZRG. Die Infrastruktur ist am Leutschenbach bereits vorhanden, Jobs für gute Steuerzahler bleiben erhalten, und Bewohner in abgelegenen Regionen sind sich eh schon daran gewöhnt, dass sich alles nach Zürich hin orientiert. Zu ETH, Unispital und Paradeplatz passt eine ZRG bestens. Pech, wer fernab wohnt und kein Züritüütsch versteht.

Martin A. Liechti, Maur ZH

Ich freue mich auf ein Schweizer Fernsehen «American Style». Werbung, unterbrochen mit kurzen «Einblendfernsehsendungen».

Jean Michel Weiss, Birsfelden BL

2017 war grossartig! Trump zum Trotz

SonntagsZeitung vom 24. Dezember 2017

Ich verstehe nicht, warum 2017 ein grossartiges Jahr sein soll. In keinem Bericht habe ich bisher dieses Hinterfragen gefunden, auf wessen Kosten das Wachstum möglich ist, was die Folgen eines rasanten Bevölkerungswachstums sind und ob andere Prioritäten zu setzen wären. Ein grossartiges Jahr wäre in meinen Augen, wenn wir diese Wachstumsspirale stoppen würden.

Ljiljana von Ziegler, Beinwil am See AG

Weihnachtszeit ist Unfallzeit

SonntagsZeitung vom 24. Dezember 2017

Bei den Ursachen für die immer schwereren Verletzungen beim Skifahren wie beispielsweise Trümmerbrüche im Oberarm- und Schulterbereich wird eine Mitursache im Artikel nicht angesprochen. Die mit Kunstschnee präparierten Pisten sind wesentlich härter als mit Naturschnee präparierte Abfahrten, was bei Stürzen oftmals zu schwereren Verletzungen führt. Stellt sich die Frage, weshalb diese für die Betreiber von Skigebieten unangenehme Thematik unter dem Deckel gehalten wird.

Hansjörg Felber, Altdorf UR

Bildung: Migration ist ein Stolperstein

SoZ vom 17. Dezember 2017

Dass viele Migrantenkinder in der Schule nicht erfolgreich sind, ist schon lange bekannt. Gleichzeitig gibt es aber auch viele erfolgreiche Schulabsolventen aus dem Kreis der Einwanderer. Wer immer nur die Mängel untersucht und publiziert, zeichnet ein falsches Bild unserer Gesellschaft. Und besser wäre es, wenn man die knappen Gelder des Bildungswesens im Schulzimmer investieren würde, als sie für Banalitäten wie «Migrantenkinder liegen ein Jahr zurück» zu verschwenden.

Ruedi Beglinger, Allenwinden ZG