Basler Firma lieferte zwei Ausgangsstoffe für Chemiewaffen

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Ich wünsche mir eine Schweiz, die solche Horrorexporte bestraft. Es darf und kann nicht sein, dass Riesenfirmen wie Novartis und Brenntag Chemikalien nach Syrien schicken, aus denen dort Chemiewaffen hergestellt werden könnten. Warum gibt es bei uns keine Bewilligungspflicht – wie in der EU – für solche Ausfuhren? Und wie ist es überhaupt möglich, dass Novartis in Syrien produziert, wo seit vielen Jahren ein Bürgerkrieg wütet? Das alles übertrifft meine Vorstellungskraft.

Susanna Geser, Biel BE

Bundespolizei ermittelt gegen Ex-Postauto-Chef

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Es ist richtig, dass bei Straftaten gerichtlich vorgegangen wird. Bei solchen Verfehlungen werden stets Sünder gesucht – und selbstverständlich auch gefunden. Ich kann aber nicht verstehen, warum nicht die ehemalige Postchefin Susanne Ruoff primär unter Anklage stehen soll. Werden doch die extrem hohen Gehälter, teilweise ver­bunden mit «Abfindungsfallschirmen», mit der hohen Verantwortung solcher Positionen erklärt. Wo ist da die Gerechtigkeit?

Paul Hitz, Uster ZH

Die Schweizer Post investiert im Ausland in Geschäfte, welche in der Schweiz nicht rentieren. Wieso kann das denn im Ausland rentieren, wenn zum Beispiel etwa fünf verschiedene Postbetriebe dort (zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln) tätig sind und Karten einsammeln? Geht es darum, dass Kader der Schweizer Post mal dort gratis Ferien machen dürfen? Ist da ein neuer Postskandal in der Pipeline? Wer streicht denn die Gewinne ein? Wer zahlt die Verluste?

Richard Sieber, Rheineck SG

Bahn frei für Kollisionen

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Mit Erstaunen habe ich den Artikel gelesen und mich gefragt, wieso der Bund die Strassenbenützer schulen möchte. Vielleicht müsste das Amt mal umdenken und selbst eine Schulung machen. Seit Jahren verstehe ich nicht, warum es bei den Bahnübergängen nur eine Blinksignalisation hat, die übersehbar und missverständlich ist. Warum wird bei den Bahnübergängen nicht flächendeckend eine normale Rotlichtampel betrieben?

Eva Tobler, Bassersdorf ZH

Wenn man die Augen offen halten würde und sich jede Autofahrerin, jeder Autofahrer nur auf den Verkehr konzentrierte, würde alles bestens funktionieren und wir bräuchten keine Schulung.

Daniel Zollinger, Uster ZH

Tausende ungeborene Tiere landen im Abfall

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Der Beruf des Bauern ist oft hart, umso schöner, dass ihn viele trotz finanziell schlechtem Ertrag noch gerne ausüben. Doch darf es einfach nicht passieren, dass noch lebende Tierbabys zusammen mit ihrer schon toten Mutter einfach abgetan werden. Der unselige Kreis, der mit weniger Fleischkonsum zu vermeiden wäre, schliesst sich.

Hanspeter Schmutz, Basel

Dieser Artikel macht zutiefst wütend und traurig. In was für einer kranken Gesellschaft leben wir eigentlich? Es zerreisst einem buchstäblich das Herz ob dieser Gefühllosigkeit gegenüber diesen armen, ausgelieferten und wehrlosen Kreaturen. Diese Tiere leiden genauso unter Schmerzen, Angst und Stress wie wir Menschen. Und diese Grausamkeiten geschehen nur, weil die Menschen masslos Fleisch und tierische Produkte konsumieren wollen.

Claudia Zeier, Zürich

Dass jährlich zehntausende Kälber und Lämmer in der Schweiz aus trächtigen Schlacht-Muttertieren getötet und entsorgt werden, macht die ganze Problematik noch schlimmer. Jede Sekunde werden im Lande zwei Landtiere geschlachtet nur für unseren Gaumenkitzel. Dabei wäre keine einzige Schlachtung nötig, da wir erwiesenermassen mit pflanzlicher Nahrung gesünder leben könnten. Und es gibt keine moralische Rechtfertigung, leidensfähige Tiere für unsere Zwecke zu züchten und sie wie Objekte oder Waren zu unnötigen Nahrungsmitteln zu machen.

Renato Werndli, Eichberg SG

Die Sorge um den Umgang mit ungeborenen Tieren ist ja gut und recht. Wenn nur die Sorge um den Umgang mit ungeborenen Menschen wenigstens gleich gross wäre. Nach wie vor gibt es in der Schweiz mehr als 10‘000 Abtreibungen pro Jahr. Doch damit haben sich viele, allzu viele in unserer Gesellschaft abgefunden. Auch mit den rund 150 Spätabtreibungen im fünften Schwangerschaftsmonat oder noch später. Was mit einem ungeborenen Tier bei einer Schlachtung passiert, empört die Medien und ihre Nutzer, zu Recht. Was hingegen mit einem ungeborenen Kind bei einer Abtreibung geschieht, davor verschliessen oft die gleichen Leute die Augen und wollen, dass man lieber gar nicht darüber spricht. Bei Tieren redet man von «Schlachtung mit Achtung». Bei ungeborenen Menschen ist man unzimperlich. Wann anerkennen wir endlich die Menschenwürde der ungeborenen Kinder?

Dominik Müggler, Präsident Verein Mamma, Münchenstein BL

Weltstar und Zürihegel

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Es ist schon ein paar Jahre her. Hunderte von Menschen laufen durch das Shop-Ville im Hauptbahnhof von Zürich. Ein paar ­Meter neben mir und etwas voraus geht ein unscheinbarer Herr im Regenmantel, er trägt eine Mappe. Kann das sein, denke ich, ist das wirklich Bruno Ganz?, und schaue ganz zurückhaltend hinüber. Ja, er ist es tatsächlich. Und da, in diesem Moment, dreht er seinen Kopf, schaut mich an, in seinen Augen blitzt liebenswürdig und heiter ein «Ja, ich bin es», begleitet von einem kleinen Lächeln. Und schon schaut er wieder geradeaus und verwandelt sich vor meinen Augen in den unauffälligen, anonymen Herrn im Regenmantel mit der Mappe, unterwegs wie wir alle zu irgendeinem Ziel.

Iris Quadri-Hofstetter, Erlenbach ZH

Triumph der Verdummung

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Ihren Erfolg haben die Kardashians auch dem Prinzip «The Winner Takes It All» zu verdanken. Die negative Seite zeigt sich darin, dass es möglich ist, mit zwölf Angestellten Hunderte von Millionen Umsatz zu erzielen und dabei kaum Arbeitsplätze zu schaffen.

Gernot Gwehenberger, Dornach SO

BDP-Gründer Hans Grunder tritt ab – und fordert Fusion mit GLP

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Die Sesselkleber im Nationalrat waren für den zurücktretenden Nationalrat stets ein Dorn im Auge. Umso mehr verdient seine vorbildliche Haltungsweise hohes Lob und wahre Anerkennung. Infolgedessen wäre es wünschenswert, wenn andere Sesselhocker diesen Schritt tun würden. Erst noch mit der Hoffnung, dass Jüngere, nötigen frischen Wind auf der politischen Bühne einbringen würden.

Armin Arnold, Köniz BE

Notfalls mit dem Zweihänder

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Es gibt wenig, das langweiliger ist als Fussball-Experten. Sie leiern und dreschen die ewig gleichen Phrasen herunter. Analysieren die ewig gleichen Spielzüge und Situationen. Besprechen stundenlang, was der Fernsehzuschauer selber gesehen hat. Es ist die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung, irgendwie hohl. Und wenn ich noch lese wie fürstlich sie für dieses Geplapper entlohnt werden, dann kann ich nur empfehlen: Ton abschalten oder weiterzappen. Nur noch das Spiel selber anschauen. Oder nur noch ausgewählte Spiele reinziehen. Denn auch die Kicker sind völlig überbezahlt.

René Gautschi, Zürich

Die Wut auf Plastikmüll bringt Händler und Hersteller in Zugzwang

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019 Die elenden Tiertragödien, die sich wegen unserer Plastikgesellschaft täglich überall auf der Welt zutragen, sind kaum mehr zu verkraften. So, wie auf den Zigarettenschachteln Tod und Krankheitsbilder demonstriert werden, sollten auf allen unnötigen Riesenverpackungen aus Plastik, verendende Tiere aufgedruckt werden müssen. Verbote gegen die Verpackungsindustrie wird es nie geben, wo sind gute Alternativen zu finden? Tröstende Worte, es würden nun Wattestäbchen aus Papier hergestellt, im Gegenzug werden die Verpackungen immer mehr und immer grösser. Wenn gesagt wird, man sei bestrebt Abhilfe zu schaffen, ist das sogar einigermassen glaubhaft, nur wie kann das bewerkstelligt werden. Es gibt bis anhin tatsächlich nichts, was den Wahnsinn der Verpackungsflut bremsen könnte, weniger wäre mehr. Heute will man möglichst alles. Was aber getan werden könnte, Grossverteiler stellten Container hin zum Einwerfen des Plastikmüll, es wäre für mehr Achtsamkeit gesorgt. Aber bei allem was wir tun, es ist ein Tropfen auf dem heissen Stein.

Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Schmutziger Kampf um Panalpina

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Das ist ein Trauerspiel, was sich Panalpina seit Jahren leistet. Schon unter Monika Ribar war die Aktie nie von Erfolg gekrönt. Aber der jetzige Verwaltungsrat ist noch weniger kompetent. Ein Verkauf an Kuwait ist sehr fragwürdig. Da lobe ich mir die Einstellung von Michael Kühne, der ist ein Unternehmer und bezahlt nicht jeden Preis. Der Aktienkurs von Kühne & Nagel erfreut seit Jahren. Ich habe meine Aktien Mitte Januar verkauft und bereue es nicht. Der kompetente Artikel von Gret Heer bestärkt meine Meinung.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

600 Milliarden Schäden wegen Hackerangriffen

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Der Bericht aus München mit Fokus Hackerangriffen ist aufrüttelnd. Fakt ist, dass die zunehmende Vernetzung Cybersicherheit zur Überlebens- und Sicherheitsfrage macht. Geschätzte 600 Milliarden betragen die weltweiten Schäden durch Cyberangriffe. Die Situation ist bedrohlich und die Schweiz ist mit Blick auf die EU auch sicherheitspolitisch gefährlich in Verzug. Die EU will Cyberangriffe gegen EU-Staaten und ihre Datennetze wie Angriffe durch Land-, See- und Luftstreitkräfte behandeln und den Bündnisfall gemäss Artikel 5 des Nordatlantikvertrages auslösen. Gerade die neutrale Schweiz ist verpflichtet ihre eigene Cybersicherheit- und Abwehr aufzubauen. Der hochentwickelte Finanz-, Werk- und Denkplatz Schweiz ist ein Angriffsziel. Nur so erhalten wir unsere volkswirtschaftlich bedeutenden Sektoren wettbewerbsfähig und sichern den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Hackerangriffe auf die Ruag, erpresserische Angriffe auf Firmen, KMUs und das VBS, Angriffe in Deutschland auf den Bundestag aus dem Kinderzimmer sind Alarmzeichen. Russische Hacker konnten in den USA Stromversorgungsnetze abstellen. Es sind rasch grosse Anstrengungen und Investitionen zur Abwehr erforderlich.

Roger E. Schärer, Feldmeilen ZH

Gefährdete aus dem Loch holen

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Zu diesem Beitrag sollen zwei Ergänzungen hinzugefügt werden. Erstens, zu der Statistik der Suizide in der Schweiz müssen wohl die ca. Tausend Freitode durch Exit, Dignitas unter anderem mit dazu gezählt werden. Dann fällt die Gesamtzahl der Suizide in der Schweiz nämlich doppelt so hoch aus. Es könnte auch sein, dass in früheren Jahren, als es diese Institutionen noch nicht gab, beziehungsweise noch nicht über diese Popularität verfügten, eine Reihe insbesondere von alten Menschen, sich konservativ das Leben nahm. Von daher erscheint die Annahme, dass die Suizide abgenommen haben, trügerisch. Dies soll allerdings die Bemühungen um Prävention nicht schmälern, im Gegenteil. Zweitens, bei www.143.ch melden sich insbesondere im Chat und im Mail auch sehr viele Jugendliche, weil bei der Dargebotenen Hand (143) eine völlige, absolute Anonymität besteht.

Riccardo Bonfranchi (MAE), Wolfhausen ZH

Im Ausverkauf: Das Kulturprozent

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Das Schlüsselwort ist Ausverkauf. Idealismus hat in unserer egoistischen und geldgierigen Gesellschaft immer weniger Platz. Ursprünglich war eine Genossenschaft eine «keinen Gewinn bringende Gesellschaft». Geht heute nicht mehr, weil kein Schw… Geld «verschenkt», jedenfalls nicht ohne Hintergedanken. Man will etwas fürs Geld, und wenn es nur Sympathie ist. Migros kann natürlich nicht auf der einen Seite Angestellte entlassen, um Geld zu sparen, und auf der anderen «Möchtegernkünstler» subventionieren, jedenfalls nicht ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Diese ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn man im Handel tätig ist. Der Beweis dafür sind die Millionen, welche in die Werbung ( Presse, Radio und TV, sowie Internet ) gesteckt werden. Man muss das «Rennen» um jeden Preis gewinnen. Nur der/die Erste und/oder Beste zählt. Damit sind die restlichen 99,99 Prozent Verlierer in unserer Gesellschaft. Diese Dekadenz ist nicht zu toppen. Abgesehen davon ist Dekadenz die letzte Station vor dem Untergang. So jedenfalls lehrt uns die Geschichte. Schade.

Mark Gasche, Kirchberg BE

Atomlobby heizt die Klimadebatte an

SonntagsZeitung vom 10. Februar 2019

Es erstaunt mich, wie naiv, leichtgläubig und undifferenziert gewisse Nationalräte von Bundesratsparteien sein können. Trotz vom Volk beschlossenem Atomverbot propagieren sie ein Wiederaufleben von Kernreaktoren auf Grund vager Laboruntersuchungen. Physikalische Tatsache ist und bleibt, dass jede Kernspaltung erstens mit einem endlichen Risiko einer radioaktiven Verstrahlung behaftet ist und zweitens weiteren radioaktiven Abfall erzeugt. Bessere Sicherheitsvorkehrungen und neue Technologien beseitigen die bekannten Probleme der Kernreaktoren nicht, sind sehr aufwendig und ausserordentlich teuer. Nun, was kann die Atomlobby mit diesem «Aus-der-Mottenkiste-Holen» der Kernenergie erreichen? Meiner Überzeugung nach nichts ausser die von der Bevölkerung bereits angenommene Energiewende heraus zu zögern, damit erheblich zu verteuern und den Klimaschutz weiter zu untergraben.

Jürg Schacher, Kernphysiker Uni Bern und Cern, Münsingen BE

Krankenkassen-Prämien führen in die Überschuldung

SonntagsZeitung vom 03. Februar 2019

Im Gesundheitsmarkt sind zu viele Interessen-Vertreter und Leute die nur auf Besitzstandwahrung aus sind vorhanden. Desto komplexer und vielfältiger das Thema, desto unmöglicher scheint es eine effektive, gesundere Lösung zu finden. Meiner Meinung nach sind das aber alles nur bequeme Ausreden und Entschuldigungen. Wo ein konkreter Wille wäre, wäre auch ein gehbarer Weg. Aber die Kantone, das Bundesamt für Gesundheit und allen voran ihr Vorsteher Bundesrat Alain Berset (SP) wollen gar keine effektiv, gesundere Lösung herbeiführen. Momentan schmerzt der Umstand mit den immer teurer werdenden Krankenkassenprämien immer noch zu wenigen Leuten. Es geht zu vielen Mitmenschen immer noch sehr gut. Wir können uns die teuren Krankenkassenprämien dank der sehr guten Wirtschaftslage immer noch leisten. Aber wehe, wir sollten in einen wirtschaftlichen Abschwung geraten, werden wir unser massiv überteuertes Gesundheitswesen automatisch und schmerzhaft nach unten anpassen müssen. Dem zu Folge weiter so, das Gesundheitswesen immer noch weiter ausbauen (Mengenausweitung) mit all seinen Profiteuren, bis es eines Tages doch nicht mehr finanzierbar ist.

Konrad Rüegg, Ebnat-Kappel SG

