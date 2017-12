Frau Pillouds Lohn ist absolut stossend

CVP-Offensive gegen den politischen Islam

Frau Sommaruga hat keine Ahnung, wie es in muslimischen Familien zu und her geht. Es sind konservative Familien, wo bereits Schulmädchen in Kopftuch und lange Ärmel gezwungen werden. Da sagt der Vater, Ehemann, Bruder oder Onkel, was getragen wird, und kein Mädchen wird es wagen, gegen die Familie Stellung zu beziehen, sondern sagt in jedem Fall, es würde sich «freiwillig» einpacken. Ist auch besser so, sonst würde es rasch mal gefährlich für das Kind. Frau Sommaruga hätte die Pflicht, den muslimischen Mädchen wenigstens während der Schulzeit eine gewisse Freiheit zu ermöglichen. Der Zwang kommt danach noch früh genug. Ursula Bigler, Lauperswil BE

Kopftuchverbot und Sozialhilfestopp für Fundamentalisten

CVP-Chef Gerhard Pfister ist zum Positionspapier der CVP zu gratulieren. Er macht Nägel mit Köpfen. Das Zusammenleben mit immer mehr Einwanderern aus immer entfernteren Kulturen lässt sich nur dann zum Nutzen der einheimischen Bevölkerung gestalten, wenn Migranten ein klares Bekenntnis zu unserer Lebensweise abgeben. Eine schriftliche Integrationsvereinbarung, welche für den Fall der Nichteinhaltung die Konsequenzen enthält, ist die Basis für eine Integration der Migranten ausserhalb der EU-Staaten in unsere Gesellschaft. Wer sich nicht daran halten will, hat in unserem Land nichts verloren. Freddy Kugler, Bronschhofen SG

Diese endlosen Diskussionen für oder gegen Burka oder Kopftuch ist Zeitverschwendung. Bei uns trägt man weder das eine noch das andere, also sollte alles geklärt sein. Bei uns wehren sich die Frauen gegen bald alles, sie bekommen recht, aber muslimische Männer duldet man in der Schweiz bei ihrer grenzenlosen Unterdrückung ihrer Frauen. Wir unterstützen sie mit unserer inkonsequenten Haltung! Wer hier lebt und unterstützt wird, soll sich anpassen, nur schon aus Anstand. Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Es sind noch nicht viele Jahrzehnte vergangen, als es hier in der Schweiz noch üblich war, dass Frauen häufig ein Kopftuch getragen haben. Es war kein religiöses Symbol, sondern diente dem Schutz der Haare, besonders bei Bauersfrauen. Der Zeitenwandel hat das Kopftuch verbannt. Kopfbedeckungen haben in der Schule nichts verloren. Es gibt – ausser medizinischem – keinen Grund, seine Haare zu verdecken. Die Schule soll neutral sein und keinerlei Zugehörigkeit zu einer Gruppierung aufzeigen oder durch Symbole jedweder Art den Unterricht beeinflussen. Heinrich Schneebeli, Affoltern am Albis ZH

Pharma-CEO verteilte illegale Geschenke

Per 1. Januar 2019 wird diese fragwürdige Vorteilsgewährung dank der Revision des Heilmittelgesetzes völlig legal sein, denn Kongresse, Tagungen, Seminare etc. dienen der obligatorischen Fortbildung und somit der Qualitätsförderung unserer Ärzte. Dann fliessen diese Gelder über Rabatte und Kickbacks bei der Verordnung und Abgabe von kassenpflichtigen Medikamenten völlig legal. Ein eigennütziger «Win-win-Deal» auf Kosten der Patienten und Prämienzahler. Andreas Keusch, Pfäffikon SZ

Bauernlüge des Detailhandels

Wie wäre es, wenn der Ökonomie-Professor für einmal die Sichtweise seines Fachs verlässt und das Problem aus dem Blickwinkel einer gesunden Ernährung betrachtet? Wir Schweizer essen gemäss den Gesundheitsbehörden zu viel Fleisch, die Hälfte würde vollauf genügen. Wenn wir deshalb unseren Fleischkonsum halbieren würden, könnten wir, statt des billigen Fleisches aus dem Ausland, Schweizer Fleisch für den gleichen Betrag kaufen, Fleisch, das nach strengen Schweizer Vorschriften produziert wird, ganz abgesehen von der Ökobilanz. Fred Kohler, Aarberg BE

Ring frei für die erste Priesterin

Als Katholik machen mich solch hehre Absichten hellhörig. Sprüche wie «ich bin berufen» hörten wir doch schon einmal: Damals kamen diese Töne von Uriella, der Gründerin der Bewegung Fiat Lux. Auch sie verstand sich als Sprachrohr Jesus’ und trug ebenfalls ein Kruzifix um den Hals. Luzern – von wo die Frohbotschaft der Berufenen kommt – bietet mit seinen katholischen Ausbildungsstätten und dem Studium in Sozialer Arbeit geradezu eine Brutstätte für «Gutmenschen». Dass «solcherart Leute in die Medien drängen» und «Aufhebens von sich machen» unter dem Deckmantel der katholischen Kirche, und das nicht selten auf dem Buckel der Steuerzahler ausgetragen wird, ist stossend und findet sich in dieser Form wohl kaum in der Bibel wieder. Karl Meier-Zoller, Effretikon ZH

Ja, auch die römisch-katholische Kirche sollte unbedingt Frauen weihen. Andere katholische Kirchen wie zum Beispiel die Christkatholische Kirche der Schweiz haben die kirchlichen Weiheämter – wenn auch verhältnismässig spät – Ende des letzten Jahrtausends erfolgreich für Frauen geöffnet. Denise Wyss wurde somit im Jahr 2000 zur ersten katholischen Priesterin der Schweiz geweiht. Sie ist bis heute im Amt und seit kurzem auch Synodalrätin der Christkatholischen Kirche der Schweiz. Nicola Curdin Lenz Kirchhofer, Aarau AG

Raiffeisen kannte Vincenz’ Interessenkonflikte

Raiffeisen hatte bisher bei der Bevölkerung vor allem als Hypothekarbank einen guten Ruf. Wenn die Geschäftsleitung, die mit Hunderten von Millionen Franken in spekulative und damit risikoreiche Geschäftsmodelle einsteigt, immer noch verhandelt mit Pierin Vincenz, so pervertiert sie den Genossenschaftsgedanken aufs Gröbste und schädigt ihre Reputation nachhaltig. Interessant, dass die Frage des Reputationsschadens in der Presse bisher nicht thematisiert wurde. Jacques Feiner, Malix GR

Pilloud und Meyer trennten sich im Streit

Im erwähnten Artikel ist zu lesen, dass Frau Pilloud nach wie vor ein Jahressalär von 600 000 Franken bis 700 000 Franken beziehen wird. Einen solchen Lohn – höher als jener eines Bundesrates – finden wir absolut stossend, umso mehr, als die SBB die Einsparungen der MwSt. nicht dem Kunden weitergeben wollten und wir regelmässig mit Preisaufschlägen konfrontiert werden! Frau Pillouds Salär ist eine Ohrfeige für Mitbürger, die sich aus finanziellen Gründen eine Zugfahrt überlegen müssen! Gabi Greuter, Rombach AG

Ethos-Boss verpasst Kritikerinnen Maulkorb

Herr Biedermann hat dummerweise ein Eigengoal geschossen. Das verletzte Ego ruft nach Vergeltung und gibt sich damit der Öffentlichkeit preis, als Mensch und Person. Im Kindergarten lief man zu Mama, jetzt geht man zur Anwältin. Frau Roth hat recht; er macht es nur noch schlimmer – für sich selbst. Ljiljana von Ziegler, Beinwil am See, AG

Der Kampf mit dem Weinkrampf

Was soll schlimm daran sein, auch im Geschäftsleben Gefühle zu zeigen? Warum disqualifizieren Sie Frauen, die Gefühle zeigen, weinen, als Heulsusen? Wieso unterstellen Sie Männern, weinende Frauen zu hassen? Wieso pflegen Sie ein solches Powermenschenbild im Berufsleben? Ist der von Ihnen zitierte Vorgesetzte mit solchen Aussprüchen wie: «Schweig einfach und mach deinen Job» überhaupt als Führungskraft geeignet? Mein Rat an die Betroffenen wäre: Wenn ihr solche Vorgesetzten und Kollegen habt, sucht euch schleunigst eine neue Stelle. Eine, bei der ihr euch nicht so verbiegen müsst und geradewegs auf ein Magengeschwür, Depressionen oder ein Burn-out zusteuert. Wolfgang Paul, Urtenen-Schönbühl BE

Die Luftfahrtbranche hebt ab

Vom Klima nicht ein Wort? Heute wurde berichtet, die Luftfahrtbranche hebe ab. Das ist erfreulich, denn es bedeutet, die Menschen sind mobiler, besuchen Freunde häufiger, haben weitere Horizonte. Natürlich ist es auch ein Problem. Wenn wir die Gletscher überhaupt retten wollen, müssen die von Flugzeugen entstehenden Treibhausgasemissionen auf null kommen, bis etwa 2050. Wie passt das alles zusammen? Schwierige Fragen, und keiner hat definitiv eine Antwort. Aber die Frage überhaupt nicht zu stellen, in einem solchen Artikel? Das gehört nicht zum guten Ruf der SonntagsZeitung. Anthony Patt, Russikon ZH

Unsere Besten 2017

Nachdem ich in der SonntagsZeitung Ihre Anmerkungen zur Aufnahme von Tschaikowskys 6. Sinfonie mit dem Dirigenten Teodor Currentzis gelesen hatte, kaufte ich mir diese CD, und ich teile Ihre Auffassung voll und ganz! Eine solch intensive Interpretation, die förmlich «unter die Haut geht», habe ich noch von keinem Dirigenten gehört, nicht von Mravinsky und auch nicht von Bernstein! Streng und unerbittlich durchleuchtet Currentzis die Partitur, in der in seiner Auslegung die Verzweiflung Tschaikowskys körperlich spürbar wird, und nun kann ich verstehen, warum er während des Komponierens dieser Sinfonie ständig geweint hat. In dieser Interpretation wird die 6. Sinfonie zu Tschaikowskys Requiem! Mich hat es erschüttert, und auch mir kamen beim Anhören die Tränen, ich schäme mich nicht, Ihnen das zu gestehen. Ich wünsche Ihnen und der gesamten Redaktion ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Michael Stoll, Luzern

CVP-Offensive gegen den politischen Islam

Die SonntagsZeitung setzt mit einem grundlegenden Artikel über die richtige Antwort der CVP wichtige Impulse und eine aufrüttelnde Warnung für den Pluralismus der Religionen. Flüchtlingsströme aus islamischen Krisengebieten bedrohen nicht nur unsere christlichen Werte, sondern sind nach den militärischen Niederlagen des Islamischen Staates im Irak eine sicherheitspolitische und terroristische Bedrohung für Europa. Unser christlicher Glaube zerfranst in unserer Gesellschaft. Wir Christen leben unseren Glauben nicht mehr wahrnehmungsstark in der Öffentlichkeit und stehen zu unseren Werten und Überzeugungen. Das Christentum wird weltweit bedroht und verfolgt. So hat Erdogan selbst seine europäische Diaspora aufgerufen, viele Kinder für den Islam in noch christlichen Ländern in die Welt zu setzen und sich zu vermehren. Flankierend werden weitere Unterstützungen zur Erreichung der Islamisierung Europas eingesetzt. Das türkische Religionsministerium finanziert in der Schweiz Moscheen und Salafistenkreise. Die türkische Regierung hat dazu eine Emailadresse in der Schweiz eingerichtet, über die die Union Europäisch-Türkischer Demokraten UETD mit Sitz in Spreitenbach türkische Politik importiert. Auch die Tiss, türkisch-islamische Stiftung, der türkischen Religionsbehörde Diyanet unterstellt ist, setzt bedrohlich Spitzel ein. Das Religionsministerium und das Amt für Auslandtürken UETD, eine staatliche Behörde, sind direkt dem Ministerpräsidenten unterstellt und finanzieren diffuse und intransparente Projekte islamistischen und politischen Inhalts. Der Straftatbestand der Verletzung von schweizerischen Hoheitsinteressen gemäss Art. 271 und 272 StGB ist erfüllt. Solchen Machenschaften ausländisch-religiöser Institutionen mit islamistischem Hintergrund muss unser Rechtsstaat Schweiz konsequent und in aller Härte entgegengetreten. Eine Partei mit dem C muss unseren christlichen Grundwerten verpflichtet sein. Roger E. Schärer, Feldmeilen ZH

Kopftuchverbot und Sozialhilfestopp für Fundamentalisten

Herr Albert Rösti, Sie schreiben wahrscheinlich unwissend und unüberlegt: «Der Wolf ist eine Bestie»! Eine Bestie, die ausrottet! Wie kann man nur eine so abscheuliche Bemerkung über den Wolf schreiben, egal, in welchem Zusammenhang. Ob Sie wohl selber daran glauben? Wissen Sie, dass dieses Wildtier wichtig ist um ein Gleichgewicht in der Natur zu sichern? Und, dieses Tier tötet nur um zu überleben. Es muss mitunter mit wochenlangen Hungertagen zurechtkommen. Ich bin eine Tier-und Naturschützerin. Elisabeth Bollier, Bergdietikon AG

Die Haltung der Parteipräsidenten zu Islam und Burkaverbot

Der Wolf ist eine Bestie. In den Märchen Rotkäppchen, und der Wolf und die sieben Geisslein, wurde der Wolf als Bestie dargestellt. Diese Wolfsbilder müssen in der Kinderseele von Herr Rösti unauslöschliche Spuren hinterlassen haben. Gerhard Ziegelmüller, Oberbüren SG

Bildung: Migration ist ein Stolperstein

Auch hier liegt der Beweis auf der Hand, dass man alles mit Statistiken beweisen oder widerlegen kann. Man muss nur die Kriterien so «aussuchen», dass es passt. Hier gilt es vorallem festzuhalten, dass es in erster Linie darauf ankommt, woher migriert wird. Unser Sohn konnte im Jahr 2000 aus Südafrika kommend, ein Jahr überspringen. Das beweist allerdings noch nicht viel, denn es kommt darauf an, welches Niveau seine Schulbildung hatte, welchen sozialen Hintergrund und nicht zuletzt auch welche Gene er/sie aufweist. Nimmt man also nur vergleichbare Hintergründe, gibt es auch keine 13 Prozent Unterschied. Schweizer Kinder mit solchen aus Kriegsgebieten, 3. Weltländern, etc. zu vergleichen, ist einfach nur Zeitverschwendung! Sprachkenntnisse kommen dann noch dazu. Mark Gasche, Kirchberg BE

Verschärfter Ton im Flüchtlingsstreit

Die SPD wird durch die Merkel-Entourage mit der Forderung bekniet, aus «Verantwortung für das Land» mit der Merkel-CDU zum dritten Mal eine GroKo zu bilden. «Verantwortung für das Land?» Nun da manifestiert sich nach und nach und immer stärker in den Medien ein kritisches Nachfragen: Wer ist verantwortlich für die gewichtigen ungelösten Probleme im Land? Resultat: Der neue Begriff «Merkelismus» wird prägt – «der Merkelismus liegt in Trümmern». Die CDU-Granden verlangen, dass es im Interesse Deutschlands mit Frau Merkel eine stabile Regierung geben muss. Jedoch, wenn deutsche Tageszeitungen den Ausdruck ‚stabile Regierung Merkel’ in Anführungs- und Schlusszeichen setzt – «stabile Regierung Merkel» – so spricht das Bände. Wer stabile Regierungs-Verhältnisse verlangt – zum Wohlergehen Deutschlands, zum Wohlergehen der EU, zum Wohlergehen Europas – der erwartet, dass Frau Merkel einsehen kann / will, dass es ohne sie besser weitergehen wird als mit ihr als «lame duck». Jürg Walter Meyer, Leimen bei Heidelberg D

Ethos-Boss verpasst Kritikerinnen Maulkorb

Der laut inszenierte Doppelaustritt aus dem Stiftungsrat bzw. dem Verwaltungsrat von Ethos hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Die Stiftung Ethos hat sich in der schweizerischen PK-Welt grosse Verdienste erworben. Ethos und Dominique Biedermann waren Pioniere für nachhaltige Anlagen, damals keineswegs zur Freude der Beraterszene. Ethos leistete mit seinem Stimmrechtsservice wieder Pionierarbeit, dank der viele PK den Anforderungen der Minder-Initiative überhaupt nachkommen konnten. Ethos war immer Biedermann und Biedermann immer Ethos. Bei vielen KMUs ist wie bei Ethos der Erfolg stark mit einer Person verbunden. Deren Rückzug muss deshalb mit Bedacht und angemessener Governance erfolgen. Ethos lebt stark von der Glaubwürdigkeit, welche durch die strittigen Aussagen der Austretenden direkt angegriffen wird. Dass Ethos wegen dieser Geschäftsschädigung mit rechtlichen Schritten droht, ist verständlich und sogar absolut zwingend. Die Geschäftsführerin der PK Post begründet ihren Gang in die Medien damit, dass sie den Versicherten die Gründe für ihren Rückzug hätte darlegen müssen, ein sehr schwaches Argument. Die PK Post informiert ihre Versicherten bekanntlich nicht über die öffentlichen Medien und hat dazu andere Möglichkeiten. Frau Bruderer war nicht als Privatperson in den Organen von Ethos, sondern als Vertreterin ihrer PK. Dass die Organe der PK Post erst am Montag nach dem Eklat über das Vorgehen diskutiert haben, wirft ein schiefes Licht auf das Governance-Verhalten. Zudem bleibt die Frage offen, warum die Mitarbeit von Frau Biedermann bei Ethos zu keiner Kritik führte, als ihr Gatte noch CEO und das Unterstellungsverhältnis viel direkter war. Es wäre im Interesse aller Beteiligten, wenn nun das Megaphon beiseitegelegt und an den Konferenztisch zurückgekehrt würde. Hans Ueli Ruchti, Münsingen BE