Message In A Bottle. Gewinnen Sie Tickets für die neue Tanzshow!

«Message In A Bottle» ist die neuste Tanzshow vom Londoner West End. Zu Hits von Sting – 17 Mal ausgezeichnet mit dem Grammy Award – zeigt die renommiert Tanzcompagnie «ZooNation: The Kate Prince Company» eine aufregende Mischung aus verschiedensten Stilen. Atemberaubende Choreografien, kombiniert mit kraftvoller Athletik, die auf Sting-Songs wie Roxanne, Every Breath You Take, Walking on the Moon, Fields of Gold, Englishman in New York und Shape of My Heart abgestimmt sind, erzählt «Message In A Bottle» eine packende Geschichte dreier Geschwister, die ein aussergewöhnliches Abenteuer erleben.