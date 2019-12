Lawineninstitut warnte Skiarena-Betreiber

Andermatt Beinahe wäre es zur grossen Katastrophe gekommen in der neuen Skiarena Andermatt–Sedrun: Kurz vor 11 Uhr löste sich am Stephanstag eine Gleitschneelawine am Schneehüenerstock. Die Masse donnerte Richtung Oberalp-Pass quer über eine Piste im Gebiet Hinter Felli. Sechs Menschen wurden verschüttet, vier konnten sich aus eigener Kraft befreien. Zwei mussten mit leichten Verletzungen ins Spital.