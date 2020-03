Joseph Pilates, der Körpervisionär

Der Mann, dessen Name weltweit zum Programm werden sollte, war eine schillernde Figur. 1883 geboren – in der Nähe von Mönchengladbach, der Name ist deutsch, nicht griechisch –, hatte Joseph Pilates die obligatorische Schule abgeschlossen, aber keinen Beruf erlernt. Dafür war er sehr sportlich. Und abenteuerlustig. Er verdiente sein Geld unter anderem als Preisboxer in Grossbritannien, wo er, als der Erste Weltkrieg ausbrach, in ein Internierungslager gesteckt wurde.