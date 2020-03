Gestrandet in Brasilien

Wir waren eine der letzten Theatergruppen, die noch probten. Tief im Amazonasbecken, in völliger Quarantäne arbeiteten wir seit ein paar Wochen mit 30 Aktivisten der Landlosenbewegung und Indigenen an einer Neufassung der «Antigone» von Sophokles. Am Donnerstag aber mussten wir gemeinsam mit unseren örtlichen Co-Produzenten die Arbeit an «Antigone im Amazonas» abbrechen.