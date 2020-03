Fünf Wohntrends, die bleiben

Nachdem im letzten Sommer die typischen Batikmuster bereits auf Kleidern auftauchte, hält die Färbetechnik aus Indonesien jetzt auch in der Wohnung Einzug. Man findet sie auf Keramik- oder Glasobjekten oder auch auf Bodenkissen und Bettwäsche. Neben Batik waren in den 70er-Jahren Objekte aus Makramee beliebt. Lange Zeit war die Knüpftechnik mit natürlichen Materialien wie Sisal, Wolle, Schnur, Seil oder Garn von der Bildfläche verschwunden. Mit dem nordischen Scandi-Style wurden Hängeobjekte, dekorative Wandteppiche, aber auch Accessoires aus diesen natürlichen Materialien wieder gefragt.

4. Gelb in allen Varianten

Gelb ist keine unkomplizierte Farbe. Egal, ob man es trägt oder in der Wohnung als Farbe einsetzt. Ein leuchtendes Goldgelb zieht schnell die Aufmerksamkeit auf sich und lässt ein Gesicht oder einen Raum blass wirken. Deshalb war Gelb wohl nicht unbedingt die Lieblingsfarbe von Designern. Das könnte sich diesen Frühling und Sommer ändern. Oft gibt die Mode vor, was es kurze Zeit später für den Interiorbereich zu kaufen gibt. Und so sah man die Farbe bei den letztjährigen Modeschauen in allen Varianten.

Stühle in der Trendfarbe Gelb.

Wie viel Platz man der Sonnenfarbe einräumen will, ist Geschmacksache. Mit einer Wand in zartem Buttergelb geht man fast kein Risiko ein, kann aber viel Frische gewinnen. Frotteewäsche in Gelbtönen etwa machen das Badezimmer einladend. Hübsche Stühle und Tische in Vanillegelb gibt es bei Fritzhansen.com oder bei Kartell.com. Bevor man sich jedoch für das knallgelbe Sofa entscheidet, sollte man vielleicht ein paar Kissen und Plaids kaufen, um danach keinen Augenschaden zu riskieren.

5. Rein und raus

Mit «In» und «Out» sind für einmal keine Trends, sondern Möbelstücke, Accessoires und Textilien gemeint, die sowohl in der Wohnung wie auch in den Aussenbereichen genutzt werden können. Erfreulicherweise ist das Umweltbewusstsein auch bei Produzenten und Konsumenten gewachsen, wenn es um die Materialien für die Möbelstücke geht.

Besonders gefragt sind in dieser Saison modulare Möbelstücke, zum Beispiel Sofas und Sessel, die sich je nach Bedürfnisse verschieden zusammensetzen lassen. Auch hier ist der Mix mit natürlichen Materialien wie Holz sowie Rattan oder anderen Geflechten gefragt. Outdoor-Teppiche haben ihr «Plastik»-Image endgültig abgelegt. So hat Jaime Hayón für den spanischen Hersteller Nanimarquina.com einen In- und Outdoorteppich mit den aktuell so gefragten Gesichtern designt. Das Outdoormodell wird in Handtuft-Technik in Indien gefertigt und besteht aus hundert Prozent rezykliertem PET.



