«Frauen sollten vorsichtig sein, ihren Beruf ganz aufzugeben»

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands – und ganz sicher der fleissigste. Morgen Montag erscheint sein 41. Sachbuch, daneben rettet er in seiner Münchner Praxis als Paartherapeut Beziehungen. Schmidbauer blickt auf mehr als drei Jahrzehnte Arbeit an der Front zurück, ihm ist nichts Menschliches fremd. Und schon gar nicht, was den Umgang der Geschlechter miteinander angeht. Wenn also einer weiss, wie man glücklich wird zu zweit, dann Wolfgang Schmidbauer – der selbst seit 40 Jahre mit derselben Frau zusammen ist. Wie vielen Paaren haben Sie als Therapeut schon geholfen?

Oh, da muss ich nachdenken … Beraten habe ich schätzungsweise 500 Paare. Ob ich denen wirklich längerfristig geholfen habe, weiss ich natürlich nicht.