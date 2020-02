Uff CNN do gheersch dr Muurer staggele «I can nothing say» in d Kamra gaggere Kai Wunder duets do unsrem Ueli d Sprooch verschloo Dää het bi dr Martullo Änglischstunde gnoo

Die Unerheerte

Dr SBB-Meyer goot, will dr Dosto nur doo stoot Und will dä Dosto-Zug nur doo stoot, isch s dr Meyer wo goot Und wenn dr Dosto doch moll goot, denn maischtens vyyl vyyl z spoot Drum isch s denn au bimm Meyer vyyl vyyl z spoot won är ändlig goot

Die Haiggle

D‘Merkel zitteret, zitteret, zitteret . . . . . . und zitteret, zitteret, zitteret . . . Was isch au numme mit dr Angi los? Sy hoggt im Bombardier-Schüttelzug uff Davos!

Giftspritzi

Im Chineese Reschtaurant hämmer’s gsellig Und mache bim Fröilein unseri Bschtellig Dernoo wäärde mir vor d’Diire gschtellt Mir händ drey Fläsche Corona bschtellt

Nachtschwärmer

Im Schwyzerpsalm haissts: «Trittst im Morgenrot daher» Und denn seer dräffend: «Seh’ ich dich im Strahlenmeer» Wäär jetz dänggt die Hymne haig me langsaam gsee Liggt vellig lätz – s goot hoochaggtuell um s nei 5 G

Die Unerheerte

Dr Shakiri, das Bonsai-Kraftpaket Hett Angscht im hoche Gras, dass me ihn nimmi seht Für dass en d‘Mitspiler doch kenne finde Will är ums Veregge die Käpten Binde

Blagèèri

D’ Verschlisseligsgrät vo dr Firma Crypto sinn fatal: Jede Ghaimdienscht ka mitlääse, das isch e Skandal! Nur ains hänn sie trotzdäm nie uusegfuunde, das isch rääs: Nämligg s’Ghaimrezäpt vo uns’rem Appezällerkääs.

Luuszäpfe

Min’ere Frau han i gsait – «due sofort s’Shampoo im Bad wägruume» Denn uff däm Fläschli stoot klar druff: s’gitt Fülle und macht Volume Si badet jetz – im Gschirrspühlmittel – so wie ich das wett Denn dört stoot druff: «Entfärnt fascht alles – au hartnäggigs Fett»