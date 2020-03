Der Schweiz droht ein Zügelchaos

Unbeschwert ist die junge Frau aus dem Kanton Zürich nach Spanien verreist. Kurz Sonne tanken vor dem grossen Packen, dem Umzug in eine neue Bleibe. Alles ist organisiert: Eine Familie wird am 1. April in ihre alte Wohnung ziehen. Doch dann hebt das Coronavirus die Welt aus den Fugen: Sie muss in Quarantäne. An eine Rückreise in die Schweiz ist nicht zu denken. Trotzdem benötigen ihre Nachmieter die Wohnung zum vereinbarten Zeitpunkt.