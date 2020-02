Das Yogastudio ist die neue Bar

Die Montagsneurose, also diese ungute, leicht depressive Stimmung, die zuverlässig etwa zu der Zeit einsetzt, wenn am Sonntagabend der «Tatort»-Abspann läuft, ist längst wissenschaftlich belegt. In keiner Nacht schlafen wir schlechter als von Sonntag auf Montag, die Forschung bestätigt das, und nie werden mehr Job­inserate gegoogelt als am ersten Tag einer neuen Woche. Zurück ins Büro: Der Gedanke daran macht offensichtlich keine gute Laune.