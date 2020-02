Das grosse Bangen um das Sommergeschäft

Noch am Donnerstag versandte DER Touristik Suisse, zu der die Marke Kuoni gehört, eine Erfolgsmeldung: Man habe die Trendwende beim Betriebsgewinn geschafft. Konkurrent Hotelplan kündigte im Januar ebenfalls die Rückkehr in die Gewinnzone an. Beide Unternehmen wiesen zwar einen Umsatzrückgang aus, aber der Start ins neue Kalenderjahr verlief bei allen Veranstaltern erfreulich.