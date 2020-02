Blochers Liaison mit dem König von Martigny

Schon an der Autobahn ist der SVP-Vordenker präsent. «Chef-d'oeuvres suisses, Collection Christoph Blocher», steht an der Ausfahrt bei Martigny prominent angeschrieben. Das Schild weist auf eine Kunstausstellung hin, die wie kaum eine zuvor in der Westschweiz für Gesprächsstoff sorgt.