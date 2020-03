Applaus ist gut. Bezahlung ist besser Tausende haben vergangene Woche für das Pflegepersonal geklatscht. Aber das reicht längst nicht. Meinung Tamara Funiciello

Am 20. März haben Menschen in der ganzen Schweiz ihre Solidarität mit dem Pflegepersonal zum Ausdruck gebracht. Auch diese Familie in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Vergangene Woche standen überall in der Schweiz Menschen an ihren Fenstern und auf ihren Balkonen und haben applaudiert. Sie wollten ihre Dankbarkeit für all jene ausdrücken, die während dieser Krise das Land am Laufen halten: Menschen, die im Detailhandel, im Gesundheitswesen, in Apotheken oder in der Kinderbetreuung arbeiten. Das war schön. Es reicht jedoch nicht.