Serie «Alltag im Ausnahmezustand» – Songs gegen die neapolitanische Langeweile Diese sieben Lieder helfen den in Napoli gestrandeten Studenten Samuel Marti und Weronika Grzes durch die Ausgangssperre. Fabian Christl (aufgezeichnet)

Musik und Spaziergänge statt Uni und Nachtleben: Samuel Marti und Weronika Grzes haben sich ihre Auslandssemester in Napoli anders vorgestellt. Foto: zvg

«In Napoli bei Ausgangssperre gibt es wahrlich nicht viel zu tun. In der vielen Zeit, die wir nun in der Wohnung verbringen, spielt Musik eine wichtige Rolle für uns. Sie lenkt ab, unterhält uns, verbreitet Sehnsucht oder lässt uns in Erinnerung schwelgen.