Tagestipp: Bart Plugers – Songs, die sich anschmiegen Mit seinem Sextett stellt der belgische Vokalist Bart Plugers eine Musik zwischen Jazz, Chanson und Pop vor. Regula Fuchs

Bart Plugers ist neuerdings in Bern daheim. Foto: zvg

Die Musik von Bart Plugers ist zart und anschmiegsam, kann aber auch mal gefühlvoll aufbrausend werden. Der 1997 geborene Belgier lebt seit kurzem in Bern und stellt mit «Blossom and Blasphemy» sein aktuelles Projekt und das gleichnamige Album vor. Plugers’ Kompositionen muten zuweilen an wie ein Chanson, wechseln ihre Gemütslage aber auch mal ganz abrupt und ähneln dann wieder einem Jazz-Standard. Der Sänger wird flankiert von fünf jungen Musikern, die sich alle an der Haute École de Musique de Lausanne kennen gelernt haben. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.