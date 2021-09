Interview mit Schweizer Klimaexperten – «Sommer wie dieses Jahr gibt es erst seit den 90ern» Christian Pfister und Heinz Wanner haben 1000 Jahre Klimageschichte dokumentiert. Sie sagen, erst durch Katastrophen ändern Menschen ihr Verhalten. Bernhard Ott , Dölf Barben

«Sommer wie heuer gibt es erst seit den 90er-Jahren:» Umwelthistoriker Christian Pfister (l.) und Klimaforscher Heinz Wanner in der Halle der Universität Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Brände im Mittelmeerraum, Fluten in Mitteleuropa. Ist das die neue Normalität? Heinz Wanner: Das kann man so sagen. Kühle Sommer mit Starkniederschlägen und Hitzejahre mit Dürren nehmen zu. Das hat damit zu tun, dass der Jetstream in grössere Wellenbewegungen gerät und sich zeitweise langsamer fortbewegt. Dies hat auf der Nordhalbkugel unterschiedliche Folgen: in einigen Gebieten kühle Sommer, in anderen zur gleichen Zeit Hitze und Dürre.

Muss man sich das wie ein Gummiband vorstellen, das an Spannung verliert? Wanner: Der Jetstream schlug schon immer Wellen. Er wird vom Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Äquator angetrieben. Durch das Abschmelzen des Eises am Pol wird dieser Unterschied geringer und damit die Kraft, die am Jetstream zieht.

Pfister: Wir hatten heuer ein «Jahr ohne Sommer», wie es im letzten Jahrtausend immer wieder vorkam. Früher war es dann kalt und feucht, und oft gab es Missernten. Jetzt ist es relativ warm. Sommer wie heuer gibt es erst seit den 90er-Jahren.

Christian Pfister und Heinz Wanner Infos einblenden Christian Pfister ist ein Pionier im Gebiet der Historischen Klimatologie. Er war bis 2009 Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte an der Universität Bern. Der 2010 emeritierte Berner Geografieprofessor Heinz Wanner war einer der führenden Klimaforscher und Mitautor zweier Sachstandsberichte des UNO-Weltklimarates IPCC.

Früher war es zum Teil noch wärmer. Um 1300 berichtete der Gelehrte Albertus Magnus von Feigen- und Olivenbäumen in Köln. Pfister: Von 1170 bis 1300 gab es eine lange Abfolge warmer Sommer. Es gab aber auch brutale Unterbrüche, etwa 1195 bis 1197, wo es eine der schlimmsten Hungersnöte in den letzten 1000 Jahren gab.

Wanner: Das Klima der letzten 1000 Jahre war nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich sehr variabel. Sowohl in der mittelalterlichen Klima-Anomalie als auch in der Kleinen Eiszeit von 1300 bis 1900 war das globale Klimamuster äusserst variabel. Schaut man aber die letzten 30 Jahre an, ist es auf dem ganzen Globus einheitlich warm.

Aber im Jahr 1540 gab es auch elf Monate Dürre. Die höchste Tagestemperatur lag wohl höher als im Hitzejahr 2003. Pfister: Aber 1542 gab es bereits wieder einen der kältesten Sommer der letzten 500 Jahre. Auch in den Kälteperioden gab es warme Extremjahre.

Wanner: Wir befinden uns heute eigentlich immer noch in der Kleinen Eiszeit. Auf der 1000-jährigen Skala nimmt die sommerliche Sonneneinstrahlung aufgrund der Erdbahnbewegungen ab. Für die Warm- und Kühlperioden der letzten Jahrhunderte waren die Sonne und Vulkane verantwortlich. War die Sonne schwach und waren die Vulkane aktiv, gab es Kälteperioden. War die Sonne auf mittlerem Niveau und es gab kaum Vulkanausbrüche, war es wärmer.

Was ist denn neu seit drei Jahrzehnten? Wanner: Das hat mit den Energieschwankungen des Erdsystems zu tun. Die durchschnittlichen Schwankungen der Sonnenstrahlung betragen 0,2 bis 0,3 Watt pro Quadratmeter. Ein Vulkanausbruch führt während eines oder zweier Jahre zu einer Energieabnahme auf der Erdoberfläche von 4 bis 5 Watt pro Quadratmeter. Der menschengemachte Anteil durch Treibhausgase beträgt heute aber plus 3 Watt pro Quadratmeter, Tendenz zunehmend. Auch wenn dies nur ein geringer Prozentsatz der gesamten Strahlungsleistung der Sonne ist, wirkt er sich temperaturmässig aus.

«Ohne Erdölschwemme hätte die CO₂-Konzentration erst im Jahr 2140 das heutige Niveau erreicht.» Christian Pfister

Seit wann ist der Mensch entscheidend beim Klima? Pfister: Viele führen das Klimaproblem auf die Industrialisierung zurück. Das ist falsch. Die erste Industrialisierung mit Kohle hatte eine langsame Erwärmung zur Folge, die sich zunächst positiv ausgewirkt hat, weil es weniger Extreme gab. Das kippte in den 1960er- und 1970er-Jahren, als die Welt mit einer gigantischen Menge billigen Erdöls überschwemmt wurde.

So kam der entscheidende CO₂-Boost erst vor 50 Jahren? Pfister: Ja. 1957 schrieben zwei Forscher, die Menschheit mache ein grosses Experiment mit CO₂. Und die Zukunft werde zeigen, welche Kräfte das Klima bestimmten. Sie haben aber nicht Alarm geschlagen.

Wanner: Das haben im Jahr 1978 die Berner Forscher Hans Oeschger und Ueli Siegenthaler getan. Sie haben geschrieben, dass das CO₂ bei gleichbleibendem Ausstoss nach dem Jahr 2000 eine gefährliche Konzentration erreichen könnte. Sie wurden belächelt.

Pfister: Energie war damals halt spottbillig. Ohne Erdölschwemme hätte die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre erst im Jahr 2140 das heutige Niveau erreicht.

Das Wirtschaftswachstum wäre laut Ihnen auch ohne «spottbillige Energie» möglich gewesen. Pfister: Die ersten Solarhäuser gab es um 1950. Als die Erdölpreise sanken, wurde die Forschung eingestellt. Wir haben dadurch 50 Jahre in der Entwicklung dieser Technologie verloren.

Klimawandel und Artensterben Anpassen oder aussterben Abo Klimawandel im Alltag Hitzewelle in den USA und Kanada ist «Warnung» Unicef-Klima-Risiko-Index Fast eine Milliarde Kinder leiden unter Hitzewellen und Wasserknappheit Früher gab man den Hexen die Schuld für Kältephasen. Sind wir heute wirklich weiter, wenn man an die Verschwörungs­theorien zu Covid-19 denkt? Pfister: Überraschende Situationen mit existenziellen Folgen brauchen Erklärungen. Für die Pest wurden die Juden verantwortlich gemacht. Für Hitzeperioden mit Waldbränden wie 1540 galten Fahrende als die Schuldigen. Hexen wurden vor allem für Kälte, Hagel und Missernten verantwortlich gemacht. Den Hexenmorden fielen 40’000 bis 60’000 Frauen zum Opfer. Es war bis zum Nationalsozialismus das grösste Verbrechen der Menschheit in Europa. Heute haben wir gleich mehrere Probleme: Umwelt und Pandemie. Wanner: Die Pandemie trat als Phänomen plötzlich auf. Das Klima­problem entwickelt sich dagegen schleichend. Dieser Unterschied ist bedeutend: Ist eine Entwicklung klar erkennbar, reagiert die Gesellschaft, wenn eine Kurve nur ganz langsam ansteigt, geschieht fast nichts. Sie widmen das Buch Ihren Enkeln und äussern im Vorwort Hoffnung. Gibt es Hoffnung, oder stehen wir vor einer Kumulation gewaltiger Probleme? Wanner: Wir sehen uns als ehrliche Makler, äussern uns wissenschaftlich und wollen keine Politik machen. Im hintersten Hinterkopf habe ich jedoch grösste Bedenken in Bezug auf die Reaktion der Politik. Und gleichzeitig habe ich die grösste Hoffnung, dass man nun rasch reagiert.

Das Klimaziel von Paris mit einer Erwärmung von maximal 1,5 Grad wird man aber nicht erreichen. Wanner: Ja.

Was bedeutet dies? Wanner: Ein höheres Energie­niveau des Gesamtsystems führt zu mehr Extremereignissen.

Was heisst das für Regionen, die heute schon 45 Grad haben? Wanner: In Kalifornien gibt es aktuell Pläne, gewisse Regionen als unbewohnbar auszusparen. Diese Regionen werden grösser werden. In Indien und Ostafrika haben wir keine landwirtschaftlichen Erträge mehr, wenn es 50 Grad heiss wird. Die Menschen dort werden sich in Bewegung setzen. Wo gehen sie hin? Menschen aus Südamerika werden nach Nordamerika drängen, Menschen aus Asien und Afrika nach Europa.

Pfister: Es braucht die Erfahrung von Katastrophen, damit man lernt. Wenn man nur predigt, dann glauben die Leute einem nicht. Dann sagen sie, der übertreibt. 45 Grad bedeutet, dass die Wälder in Flammen aufgehen. Die Rheinschifffahrt muss eingestellt werden, Eisenbahnen fallen aus, weil Schienen von der Hitze verkrümmt werden.

«Es wird sich in den nächsten 50 bis 100 Jahren entscheiden, ob der Mensch es schafft, seine Spezies zu erhalten.» Heinz Wanner

Können technische Lösungen helfen, etwa die Versenkung von CO₂ im Boden? Wanner: Technische Ansätze verschaffen Linderung, sie sind aber nicht das Medikament. Es gibt nur ein Medikament, und das ist bekannt: Wir müssen den Kohlenstoff aus dem System nehmen. Und dazu braucht es neue Technologien, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Wir werden alles nutzen müssen, das uns bei der Dekarbonisierung hilft.

Pfister: Ich bin überzeugt, dass wir den Wechsel der Energieträger schaffen werden, aber ich bin eher pessimistisch, was den Zeitfaktor betrifft.

Besteht nicht die Gefahr, dass man an einen Punkt kommt, wo nichts mehr hilft? Wanner: Vielleicht. Aber es wäre falsch, deshalb aufzugeben. Es bleibt uns nichts übrig, als zu kämpfen. Es sind immer mehr Menschen, die das einsehen und auch tun wollen.

Wann wird die Menschheit erfahren, ob sie die Kurve gekriegt hat – oder eben nicht? Wanner: Es wird sich in den nächsten 50 bis 100 Jahren entscheiden, ob der Mensch es schafft, seine Spezies zu erhalten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.