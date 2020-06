Berns Ausgehprogramm – Sommer ohne Gurten – was bleibt? Keine Festivals, dafür Open-Air-Kinos und Pop-up-Bars: Was diesen Sommer in Bern läuft. Carole Güggi

Im Kocherpark laufen die Vorbereitungen für das Parkonia-Festival, das trotz Corona stattfinden kann. Foto: Adrian Moser

Kein Konzert am Gurtenfestival, vielleicht aber tanzen im Club und ganz sicher ein Bier in der Pop-Up-Bar: Das Sommerprogramm der Bernerinnen und Berner nimmt Form an. Trotz vieler Absagen läuft wieder was in der Bundesstadt.