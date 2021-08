Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Sollen wir wirklich ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen? Warum Menschen, die viel am Computer, in Sitzungen und am Telefon arbeiten, den Traum haben, etwas Physisches herzustellen. Mikael Krogerus (Das Magazin) , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

In einem Brief an seine Geliebte, Wilhelmine von Zenge, schrieb der deutsche Schriftsteller Heinrich von Kleist 1801: «Unter den persischen Magiern gab es ein religiöses Gesetz: Ein Mensch könne nichts der Gottheit wohlgefälligeres tun, als dieses, ein Feld zu bebauen, einen Baum zu pflanzen und ein Kind zu zeugen. – Das nenne ich Weisheit, und keine Wahrheit hat noch so tief in meine Seele gegriffen, als diese.»

Es ist eine der ältesten Nennungen des viel zitierten Satzes: Ein Mann soll im Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Manche werden den Satz als etwas patriarchal und zwangszwinglianisch empfinden. Andere werden wie Kleist eine grosse Dringlichkeit darin erkennen, der man sich nur schwer entziehen kann. Aber was sagt der Satz eigentlich aus?