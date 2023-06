Zecken-Hochsaison – Sollen wir jetzt den Wäldern fernbleiben? – «Auf gar keinen Fall!» Die Zecken erobern wieder die Wälder. Ein Experte erklärt, wieso man dennoch spazieren gehen soll und wo das Risiko im Kanton Bern am höchsten ist. Damaris Hohler

Lange Kleidung, gutes Schutzwerk: Wer sich schützt, kann weiterhin bedenkenlos durch die Wälder gehen. Foto: Manuela Matt

Herr Tischhauser, wir stecken mitten in der Zeckenhochsaison. Wo ist das Risiko am höchsten im Kanton Bern? Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Im Emmental finden die Zecken sehr geeignete Lebensräume. Die Region kann neben dem Toggenburg als Schweizer Zecken-Hotspot bezeichnet werden. Das heisst aber nicht, dass es dort auch zu den meisten Zeckenstichen kommt. Schliesslich sind im Emmental auch weniger Leute unterwegs als beispielsweise in den Wäldern in Stadtnähe. Die Gefährdung durch Zecken ist im Emmental wohl grösser als in anderen Regionen, es sind ihr aber auch weniger Menschen ausgesetzt.

Was macht diese Region so attraktiv für Zecken? Zum einen stimmt die Höhenlage: Auf Zecken stösst man gehäuft in einer Höhe von bis zu 1000 Metern. In höheren Gebieten nimmt die Zeckendichte merklich ab, über der Waldgrenze wird es für sie dann definitiv zu kalt. Zum anderen ist der Lebensraum sehr geeignet. Zecken lieben feuchte Gebiete, sprich genügend Niederschlag und viel Wälder. Im Napfgebiet Emmental regnet es häufig, und dessen Bodenbeschaffenheit ist für Zecken attraktiv. Besonders Buchenmischwälder mögen sie. Schliesslich braucht es für den idealen Zecken-Lebensraum auch genügend Wildtiere wie Mäuse, Füchse oder Rehe.

Die Temperaturen klettern wieder in die Höhe, und die Waldbrandgefahr steigt an. Wird es den Zecken nicht langsam zu trocken? Nein, Zecken können auch in einem Hitzesommer gut überleben. In Wiesen wird es ihnen dann wohl zu trocken. In den Wäldern ziehen sie sich hingegen in die Laubschicht zurück, wo es auch bei starker Hitze genügend feucht bleibt.

Soll man den Wald aktuell lieber meiden? Auf keinen Fall! Ich möchte bestimmt niemanden davor vergraulen, in den Wald zu gehen. Vor Zeckenstichen kann man sich gut schützen, beispielsweise mit langer Kleidung. Es kommt zudem immer darauf an, wie stark man sich exponiert: Auf Kieswegen oder Waldfahrstrassen ist man sehr sicher unterwegs, da die Zecken im Unterholz leben.

Zecken können die Krankheit Borreliose übertragen, eine bakterielle Infektion, die zu Entzündungen im Gehirn und Nervensystem führen kann. Besteht im Kanton Bern das Risiko, sich mit Borreliose zu infizieren? Dieses Risiko besteht in der Schweiz überall dort, wo Zecken vorkommen. Zwischen 15 bis 20 Prozent der Zecken sind mit Borreliose infiziert und können diese bakteriellen Krankheitserreger bei einem Stich übertragen. Da es gegen Borreliose keine Impfung gibt, hilft hier nur die regelmässige Kontrolle auf Zeckenstiche.

Viel Wald und feuchte Böden: «Im Emmental ist es für die Zecken wie angerichtet», s agt Experte Tischhauser. Foto: Hans Wüthrich

Wie regelmässig soll man sich auf Zeckenstiche kontrollieren? Während der Zeckensaison zwischen März und Oktober soll man sich jedes Mal kontrollieren, nachdem man draussen in der Natur unterwegs war. Damit kann man sich ziemlich sicher vor einer Borreliose-Erkrankung schützen: Die Bordellen werden verzögert übertragen. Entfernt man die Zecke noch am selben Tag, an dem man gestochen wurde, ist das Risiko einer Übertragung ziemlich klein.

Werner Tischhauser ist Zeckenexperte und Vizepräsident der Zeckenliga. Foto: Frank Schwarzbach (ZVG)

Für Borreliose gibt es nach wie vor keine Impfung, sehr wohl aber für FSME. Diese Erkrankung kann ebenfalls von Zecken übertragen werden und hat eine Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten zur Folge. Ist eine Impfung im Kanton Bern zu empfehlen? Zecken, die mit FSME infiziert sind, kommen nicht in so grossflächigen Gebieten vor, wie das bei der Borreliose der Fall ist. Das FSME-Virus tritt meist nur in kleinen Gebieten von der Grösse eines Fussballfelds auf. Allerdings ist nicht genau bekannt, wo diese Gebiete sind. Der Kanton Bern gilt offiziell als FSME-Risikogebiet mit Impfempfehlung. Da die Impfung effektiv vor einer FSME-Erkrankung schützt, empfehle ich diese in der ganzen Schweiz und somit auch im Kanton Bern.

