«Apropos» – der tägliche Podcast – Sollen Eltern ihre Kinder überwachen? Eltern können ihre Kinder heute jederzeit und überall orten. Das hat einem Mädchen in Frankreich das Leben gerettet. Wie sollen Eltern mit digitalen Überwachungsmöglichkeiten umgehen? Wo liegt die Grenze? Laura Bachmann Rafael Zeier als Gast Philipp Loser als Host

In der dystopischen TV-Show «Black Mirror» lässt eine besorgte Mutter ihrem Kind ein Überwachungsgerät ins Hirn setzen. Wie weit sind wir davon noch entfernt? Foto: Keystone

Snapchat hat in der südfranzösischen Grossstadt Marseille einer 14-Jährigen das Leben gerettet. Die Jugendliche wurde von zwei Männern entführt, festgehalten und laut französischen Medienberichten mehrfach vergewaltigt. Dank der GPS-Funktion von Snapchat konnte die Polizei das Mädchen ausfindig machen und befreien.

Ortungsfunktionen, die in einer Notsituation Menschen retten können, gibt es allerdings nicht nur in Snapchat, sie finden sich in zahlreichen Apps. Dafür interessieren sich auch immer mehr Eltern.

Allerdings sind Geodaten und deren Nutzung zur Überwachung gerade im Zusammenhang mit Kindern zwiespältig: Wann führt GPS-Tracking bei Kindern zu mehr Sicherheit, und wann ist es reiner Kontrollwahn? Welche Wege gibt es bereits heute, seine Kinder zu tracken? Sind sie alle legal? Und falls ja: Sollte man sie auch gebrauchen?

Diese Fragen beantwortet Digitalredaktor Rafael Zeier in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

