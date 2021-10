Kolumne Nina Kunz – Soll man Pipelines in die Luft jagen?

Diese Woche habe ich ein Buch gelesen, das «Wie man eine Pipeline in die Luft jagt» heisst – und nun fühle ich mich ganz aufgekratzt.

In diesem Buch stellt der schwedische Humanökologe Andreas Malm nämlich die Frage, ob die Klimabewegung nicht radikaler werden muss, um ihre Ziele zu erreichen. Und mit «radikaler» meint er tatsächlich: Pipelines in die Luft jagen.

Nun verstehe ich, wenn Sie an dieser Stelle schon gar nicht weiterlesen wollen, aber ich verspreche Ihnen: Malms Thesen sind viel durchdachter, als das jetzt vielleicht klingt. So beginnt das Buch etwa mit der Feststellung, dass zwar immer mehr Leute an den Klimademos teilnehmen, sich aber trotzdem wenig verändert und die Investitionen in fossile Energie nach dem Abkommen von Paris sogar noch gestiegen sind.