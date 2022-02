Klimatarier-Bewegung – Soll ich jetzt wieder Fleisch essen – dem Klima zuliebe? Statt arrogant auf Fleischesser zu schauen, muss sich unsere Autorin zum ersten Mal seit Jahrzehnten ernsthaft mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Meinung Nina Kobelt

Wahnsinn, die Vorstellung: Esse ich bald wieder Fleisch? Foto: Keystone

Nun ist also wieder fertig mit Zurücklehnen und Veggie-Burger essen, denn es wird jetzt richtig kompliziert. Kaum ist der Veganuary um, dieser Monat, in dem ein beachtlicher Teil der Bevölkerung scheinbar zum Veganismus konvertiert und man sich schon fast verteidigen muss, wenn man sich ein Raclette zum Znacht macht. Schon prasseln neue Fragen auf uns ein; zumindest ist das bei mir so: Was ist mir wichtiger, die Tierli oder das Klima? Meine Vorlieben, mein geliebtes Butterbrot, planetarisches Essen (ich komme darauf zurück)? Es ist die moderne Gretchenfrage: Sag, wie hast dus mit der Ernährung?