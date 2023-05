Die Berner Schuldenfrage – Soll der Kanton weniger sparen und dafür mehr investieren? Am 18. Juni stimmen wir über die Aufweichung der kantonalen Schuldenbremse ab. Worum geht es, und wie notwendig ist die Anpassung überhaupt? Adrian Hopf-Sulc

Eine der anstehenden Grossinvestitionen des Kantons Bern: Projektbild des neuen Fachhochschulcampus in der Stadt Bern. Visualisierung: PD

Was ist eigentlich eine Schuldenbremse?

Die Schuldenbremse soll verhindern, dass neue Schulden gemacht werden. In den Nullerjahren wurde eine neue Regel in die bernische Kantonsverfassung geschrieben: Der Kanton darf keine Defizite mehr machen. Das heisst: In jedem Jahr muss der Kanton mindestens so viel einnehmen wie ausgeben.