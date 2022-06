Schweizer Wirtschaftsforum SEF – Solch enorme Preiserhöhungen sind auch für erfahrene Chefs neu Der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen dominieren das wichtigste Treffen der Schweizer Wirtschaft. Deglobalisierung ist zunehmend ein Thema. Julian Witschi Rahel Guggisberg Stefan Schnyder

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Small Talk am SEF beim Kongresszentrum in Interlaken. Dominierendes Gesprächsthema ist die Unsicherheit wegen des Ukraine-Kriegs. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es hätte das erste wieder «normale» Swiss Economic Forum (SEF) nach der Pandemie werden sollen. Doch wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wichtige Teile der Schweizer Wirtschaft weiter im Ausnahmezustand. Das zeigte sich am Donnerstag und Freitag in Interlaken am wichtigsten Treffen von Schweizer Unternehmern, Politikerinnen und Wissenschaftlern.

Einigkeit herrscht unter den Firmenchefs primär darüber, dass die Unsicherheit enorm zugenommen hat. Als grösstes Problem nannten die gut 600 von der SEF-Veranstalterin NZZ befragten Teilnehmer die Unzuverlässigkeit der Lieferketten. Für 36 Prozent der Führungskräfte ist daher die Rückverlagerung der Produktion ins nahe gelegene Ausland, für 31 Prozent gar Onshoring, also die Rückverlagerung ins Inland, ein wichtiges Thema, mit dem sie sich derzeit beschäftigen.

In einem Monat 30 Prozent teurer

Bernhard Emch, der Chef des Berner Aufzugherstellers Emch und Vizepräsident des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern, ist nach zwanzig Jahren im Unternehmen mit einer nie da gewesenen Unberechenbarkeit konfrontiert. Die grosse Herausforderung sei, dass man nicht einmal mehr wisse, was in einem Monat sei.

Die lange Phase der ausserordentlich stabilen Preise sei vorbei, jetzt komme es zu enormen Anstiegen. Zum Beispiel habe sich Chromstahl allein von April bis Mai um 30 Prozent verteuert, nachdem die Preise schon vorher stark gestiegen seien. «Das ist schon extrem aussergewöhnlich», sagte Emch im Gespräch mit dieser Zeitung. Rohmaterial sei zwar weiterhin relativ gut verfügbar. Fertigprodukte und spezielle Komponenten, etwa Elektronikbauteile, müssten aber mit grösserer Vorlaufzeit bestellt werden, damit sie rechtzeitig eintreffen.

Die Wirtschaft müsse sich auf eine längere Periode mit hohen Energiepreisen einrichten, warnte Johannes Teyssen, der neue Verwaltungsratspräsident des Westschweizer Stromkonzerns Alpiq, auf dem SEF-Podium vor den 1350 Gästen. Die UNO-Klimaverantwortliche Christiana Figueres riet, Geschäftschancen bei erneuerbaren Energien zu nutzen und von den fossilen Energien wegzukommen. «Es geht beim Klimaschutz nicht nur um Altruismus, die Rettung des Planeten, es geht darum, das eigene Business zu retten.»

Stargast blieb fern

Gespannt waren die SEF-Teilnehmenden auf den Stargast, den deutschen Oppositionsführer Friedrich Merz, spielt doch Deutschland in der Energie- und Sicherheitspolitik Europas eine Schlüsselrolle. Doch Merz sagte seinen Auftritt kurzfristig ab.

Unverhofft Stargast: Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz am SEF, das unter dem Motto «Reaching out» – aufeinander zugehen – stand. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sprang in die Lücke. Er musste im vergangenen Dezember wegen eines Korruptionsskandals zurücktreten: «Die Vorwürfe gegen mich halte ich für falsch, und ich habe gelernt, damit umzugehen«, betonte er. Und er fügte an: «In einer Spitzenposition trifft man täglich unzählige Entscheide. Viele davon waren richtig und einige falsch. Damit muss man umgehen können.»

Mit der Neutralitätspolitik seines Landes fühle er sich trotz des Ukraine-Kriegs weiterhin wohl, sagte Kurz. Etwas, was die Historikerin und Journalistin Anne Applebaum nicht verstehen kann. In der heutigen Zeit sei Neutralität nur sehr schwer zu rechtfertigen. So seien nun auch Schweden und Finnland auf dem Weg in die Nato.

Die Osteuropakennerin warnt davor, dass es ohne totalen Rückzug der Russen aus der Ukraine keinen Frieden geben werde. Die besetzten Gebiete würden ein permanenter Unruheherd werden.

Zwei Beispiele für den Erfolg

Trotz all der geopolitischen Risiken und wirtschaftlichen Unsicherheiten sind die SEF-Teilnehmenden verhalten zuversichtlich. Ein Beispiel für Erfolg unter schwierigen Bedingungen lieferte das sonst medienscheue Walliser Unternehmerpaar Silvia und Fredy Bayard. Während viele Schweizer Modehändler in den letzten Jahren verschwunden sind, wächst ihr in Bern ansässiges Modeunternehmen. Zur Bayard-Gruppe gehören mittlerweile 93 Läden in der ganzen Schweiz. Darunter sind neben den Bayard-Modehäusern auch Markenläden von Marc O’Polo, Esprit oder Gerry Weber. Die Gruppe erzielt einen Umsatz von 150 Millionen Franken im Jahr.



Erstmals auf der grossen Bühne: Modeunternehmerin Silvia Bayard mit ihrem Mann, dem Verleger Fredy Bayard. Foto: SEF/pd

Silvia Bayard sagte, sie verdanke den Erfolg dem Einsatz ihrer Mitarbeitenden, die einen engen Kontakt zu den Stammkunden pflegten. Die Beratung sei für viele Kundinnen und Kunden der Grund, in die Läden zu kommen und nicht im Internet einzukaufen. Im digitalen Bereich geht Bayard einen mutigen Weg: Das Modehaus hat seinen Onlineshop während der Pandemie eingestellt. «Wir haben in zehn Jahren in diesem Geschäft immer rote Zahlen geschrieben», so die Erklärung von Silvia Bayard.

Beruflich geht das Paar im Übrigen seit 2017 getrennte Wege: Fredy Bayard ist ins Mediengeschäft eingestiegen und hat den «Walliser Boten» und das «Bieler Tagblatt» übernommen. Mit der Rentabilität in diesem Geschäft zeigte sich der Neo-Verlagsunternehmer ganz zufrieden.

Bayard geht es wie den meisten Unternehmern, die am SEF dabei waren. Trotz der steigenden Preise der Lieferanten waren in Interlaken keine Klagen über zu tiefe Gewinne zu hören. Der Optimismus überwiegt. Trotz des Kriegs in der Ukraine.

