Viele Lehrstellen bleiben offen – Sogar um KV-Lernende müssen sich Betriebe heute bemühen Bewerbungen von Lehrstellensuchenden nahmen zuletzt in Quantität und Qualität ab, klagen Berner Grossfirmen. Das liegt vor allem am grossen Angebot. Quentin Schlapbach

Das Archiv aufräumen – eine Arbeit, die jeder KV-Lernende aus eigener Erfahrung kennt. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Migros Aare ist die grösste private Arbeitgeberin in der Region Bern. Rund 12’000 Mitarbeitende arbeiten für die umsatzstärkste der zehn Migros-Genossenschaften. Um künftige Stellen neu zu besetzen, bildet der Detailhändler jährlich 320 Lernende in 33 Berufen aus – also rund 13 Schulklassen.