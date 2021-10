Adrenalinkick fürs Rudern – Sogar Kollisionen sind erwünscht – der Traditionssport geht neue Wege Coastal Rowing ist so ziemlich das Gegenteil von traditionellem Rudern – und wird bald olympisch. Top-Ruderin Pascale Walker erlebte an der WM eine neue Welt. Marco Keller

Auf dem rauen Meer der nächsten Boje entgegen: Der Doppelvierer des Ruderclubs Zürich mit Pascale Walker (rechts). Foto: Igor Meijer (Swiss Rowing)

Wieso nicht, dachte sich Pascale Walker. Sie hatte ein schwieriges Jahr hinter sich, hatte die letzte Olympia-Qualifikationschance wegen eines positiven Covid-Falls im Boot nicht wahrnehmen können und musste später auch noch mit der WM-Absage leben. Da kam die Anfrage von Mitgliederinnen des Ruderclubs Zürich gerade richtig, ob sie an der WM im Küstenrudern in Portugal mitmachen wolle. Nun sagt die 26-Jährige zufrieden: «Es hat sich gelohnt.»

Auch Verbandsdirektor Christian Stofer weilte als Mitglied der Jury des Internationalen Ruderverbands in Portugal. Und erlebte so die bislang grösste WM. Die Bandbreite reichte von Olympia-Medaillengewinnerinnen bis zu Freizeitsportlern. Auch Stofer zieht ein positives Fazit: «Es war extrem interessant, das Coastal Rowing so kennenzulernen. Es läuft etwas, die Wettkämpfe sind spannend, und die äusseren Einflüsse und Wasserbewegungen spielen eine grosse Rolle.»