YB-Reise im Europacup – Sogar der Respekt ist gesund Für die Young Boys geht es in diesen Tagen auch darum, sich gesundheitlich schadlos zu halten. In der Europa League treten sie am Donnerstag (21 Uhr) zum zweiten Gruppenspiel beim rumänischen Meister Cluj an. Moritz Marthaler

Maske auf – bis zum Anpfiff: Die YB-Delegation um Trainer Gerardo Seoane ist am Mittwoch nach Rumänien gereist. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es ist Halbzeit. Aber eigentlich, auf dem nach hinten offenen Corona-Kalender, ist nicht ganz klar, wie viel noch vor den Young Boys liegt. Zumindest die bislang intensivste Phase der laufenden Saison mit sieben Spielen in vier Wochen ist zur Hälfte vorbei, YB hat sie resultatmässig mit zwei Siegen, der Niederlage gegen Roma und einem 0:0 in Servette einigermassen zufriedenstellend gemeistert. «Aber eigentlich», so sagt es Trainer Gerardo Seoane vor dem Abflug nach Cluj, wo YB am Donnerstagabend zum zweiten Gruppenspiel in der Europa League antritt, «denke ich bei der intensiven Zeit an die fünf Monate seit dem Re-Start.»